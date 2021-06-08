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Дмитро Кудрявцев |

Не будем добавлять Лукашенко легитимности: Литва отзывает посла из Беларуси

литва

Правительство Литвы не будет назначать нового посла в Беларуси на место Андрюса Пулокаса, срок полномочий которого истекает 5 августа.

Соответствующе постановление внесено на рассмотрение Кабмина.

Как рассказала советник президента Литвы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите, руководить дипломатическим представительством будет временно поверенный в делах страны.

— Мы не признаем Александра Лукашенко президентом Беларуси, а поэтому не намерены легитимизировать его режим на дипломатическом уровне, — заявила она.

Скайсгирите подчеркнула, что для вступления в нового посла в должность он должен передать главе иностранного государства верительные грамоты, однако это невозможно, поскольку Вильнюс не признает легитимность белорусского диктатора.

Советница президента Литвы напомнила, что Пулокаса на протяжении уже нескольких месяцев физически не находится в Минске, поскольку работает из Вильнюса после его отзыва для проведения консультаций.

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Ужесточение политических репрессий в Беларуси

Во вторник, 8 июня, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал репрессивный закон, ужесточающий наказание за проведение несанкционированных акций.

В частности, за организацию митингов, проведение которых не было одобрено местными властями, вводится уголовная ответственность.

Кроме того, владельцам онлайн-платформ грозит до двух лет лишения свободы за публикацию запрещенной информации, либо освещение протестов в режиме реального времени.

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