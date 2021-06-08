В отчете о происхождении коронавируса, подготовленном национальной лабораторией правительства США, теорию утечку Covid-19 из китайской лаборатории в Ухане считают правдоподобной.

Об этом сообщают иностранные СМИ со ссылкой на источники, которые видели документ. Согласно с выводом отчета, теория утечки вируса из лаборатории заслуживает дальнейшего расследования.

Исследование подготовила Ливерморская национальная лаборатория им. Лоуренса в Калифорнии в 2020 году. Оценку основали на геномном анализе вируса Covid-19. Сам Лоуренс Ливермор отказался комментировать отчет иностранным СМИ.

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Ранее президент США Джо Байден поручил разведке провести исследование относительно происхождения Covid-19. Спецслужбы США рассматривают две возможные версии: утечка вируса из лаборатории или контакт человека с инфицированным животным.

Расследование происхождения коронавируса

США обвинили Китай в непрозрачности информации относительно происхождения коронавируса. Сам Пекин всячески отрицает эти обвинения.

Вскоре в посольстве Китая в США заявили о политизации происхождения Covid-19. По мнению китайских дипломатов, это препятствует расследованию его первопричины.

Старший научный сотрудник по вопросам глобального здравоохранения Совета по международным отношениям в Вашингтоне Янчжун Хуанг заявил, что теория утечки вируса из лаборатории стала одной из основных, поскольку Китай не обеспечил открытость во время расследования.