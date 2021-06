США поддержали Совет Европейского Союза в введении секторальных санкций против режима в Беларуси. В частности, ограничительные меры предусматривают запрет торговли нефтепродуктами и хлористым калием.

Соответствующее заявление опубликовал Госсекретарь Штатов Энтони Блинкен в Twitter.

The United States welcomes the @EUCouncil’s announcement of targeted economic sanctions against the regime in Belarus. We stand with our partners in demanding accountability for ongoing human rights abuses and the May 23 Ryanair incident.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 24, 2021