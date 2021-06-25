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Анастасія Рогожінська |

США поддержали ЕС и требуют ответственности: Блинкен о санкциях против Беларуси

США поддержали ЕС и требуют ответственности: Блинкен о санкциях против Беларуси

США поддержали Совет Европейского Союза в введении секторальных санкций против режима в Беларуси. В частности, ограничительные меры предусматривают запрет торговли нефтепродуктами и хлористым калием.

Соответствующее заявление опубликовал Госсекретарь Штатов Энтони Блинкен в Twitter.

— Мы поддерживаем партнеров и требуем вместе с ними ответственности за постоянные нарушения прав человека и инцидента с принудительной посадки самолета Ryanair в Минске 23 мая, — отметил Блинкен.

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Послы ЕС утвердили еще один пакет санкций против Беларуси - СМИ

Накануне, 24 июня, ЕС ввел новый пакет санкций против Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair и задержания журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

В то же время среди причин ограничительных мер — нарушение прав человека и репрессии.

Фото: Getty Images

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