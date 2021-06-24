Пакет секторальних санкцій проти Білорусі схвалили у ЄС – що він передбачає

Рада Європейського Союзу запроваджує нові санкції щодо влади Республіки Білорусь через інцидент із вимушеною посадкою літака ірландської авіакомпанії Ryanair в аеропорту Мінська та затримання журналіста Романа Протасевича і Софії Сапеги.

Також серед причин економічних санкцій – порушення прав людини та репресії.

Нові економічні санкції ЄС щодо Білорусі включають:

заборону прямого або опосередкованого продажу, постачання, передачі або експорту будь-кому в Білорусі обладнання, технології або програмного забезпечення, призначеного здебільшого для моніторингу або перехоплення інтернету та телефонного зв’язку;

заборона експорту товарів подвійного призначення та технологій для військового використання структурам чи органам Білорусі;

торгівля нафтопродуктами та хлористим калієм із Білорусі;

обмеження на експорт тютюнових виробів в Білорусь;

обмеження на доступ до ринків капіталу в ЄС для Білорусі;

заборонено надання страхування білоруському уряду та білоруським державним органам та установам.

Також йдеться про те, що Європейський інвестиційний банк припинить будь-які виплати або виплати за будь-якими чинними угодами щодо проектів у державному секторі та будь-якими контрактами на надання технічної допомоги.

Держави-члени також повинні будуть вжити заходів для обмеження участі у Білорусі багатосторонніх банків розвитку, членами яких вони є.

Минулого тижня ЄС ухвалив четвертий пакет санкцій проти білоруської влади після виборів президента Білорусі у серпні 2020 року.

До обмеженого списку увійшли 78 осіб і вісім компаній, активи яких будуть заморожені. Також санкції щодо фізичних та юридичних осіб, що пов’язані з режимом самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, запровадили США, Канада та Велика Британія.

Джерело: The Council of the European Union