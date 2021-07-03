Литва объявила чрезвычайное положение из-за наплыва мигрантов из Беларуси

Из-за наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси правительство Литвы объявило чрезвычайное положение в стране на государственном уровне.

Заместитель министра внутренних дел Литвы Виталий Дмитриев сообщил, что количество людей, которые незаконно пересекают границу, ежедневно может превышать 150 человек.

По его словам, сейчас мигрантов из Беларуси расселяют в палаточном городке в центре регистрации иностранцев в Пабраде, а также в школе пограничников на заставах.

В июне этого года стало известно, что Литва хочет построить 600 км забора на границе с Беларусью из-за наплыва нелегальных мигрантов.

По словам министра внутренних дел страны Агне Билотайте, это может стоить около €15 млн, ведь стоимость 1 км составляет €30 тыс. Власти Литвы рассматривают несколько вариантов забора, в частности одинарный, двойной, с колючей проволокой или сигнализацией.

Источник: Delfi