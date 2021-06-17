Литва хочет построить 600 км забора на границе с Беларусью

Литва хочет построить на границе с Беларусью забор длиной 600 км в связи с наплывом нелегальных мигрантов.

Об этом заявила министр внутренних дел страны Агне Билотайте.

По ее словам, это может стоить около €15 млн, так как стоимость 1 км — €30 тыс.

Министр отметила, что построить забор вдоль всей совместной границы не удастся, так как этого не позволяет рельеф.

В то же время пресс-секретарь Агне Билотайте заявила, что власти рассматривают несколько вариантов забора, в частности одинарный, двойной, с колючей проволокой или сигнализацией.

— Мы обсуждаем этот вопрос, проводим исследования возможности установки физического забора, — рассказала министр.

Нелегальные мигранты в Литве

По данным пограничников, в этом году границу с Литвой незаконно пересекли 400 человек, что в пять раз больше, чем за весь 2020 год.

Премьер-министр Саулюс Сквернелис заявил, что Литва построит лагерь для беженцев из Беларуси неподалеку Пабраде.

Лагерь будет палаточным, поэтому размещать там собираются преимущественно лиц без детей и семей.

Источник: Delfi