Дополнительный проект, а не замена транзита газа через Украину — Меркель о Северном потоке-2

Российский газопровод Северный поток-2 не должен заменить транзит газа через Украину. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции после переговоров с президентом США Джо Байденом.

— Украина должна оставаться страной-транзитером природного газа. Северный поток-2 — это дополнительный проект, а не замена транзита через Украину, — объяснила она.

Ангела Меркель заверила, что Германия не останется в стороне и будет действовать активно, если Россия будет пытаться лишить Украину права на транзит.

Со своей стороны президент США Джо Байден добавил, что когда он пришел к власти, то реализация проекта была близка к завершению. Поэтому США не видели смысла в дальнейших санкциях. Вместо этого они решили, что будет лучше работать с Германией.

Также Джо Байден подчеркнул, что считает важным обеспечить энергетическую безопасность Европы.

Накануне президент Владимир Зеленский рассказал, на какие гарантии рассчитывает Украина после запуска Северного потока-2. По его словам, ими должно стать нормальное газоснабжение на 10-15 лет.

Со своей стороны Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться страной-транзитером газа и после запуска Северного потока-2.