Наводнение в Германии: погибли более 150 людей

Германия уже около недели страдает из-за наводнений, вызванных обильными дождями на территории государства.

Согласно последним данным, по меньшей мере пострадали 670 местных жителей и погибли 156 человек. В частности, в Северном Рейне-Вестфалии погибли 45 людей, среди них четыре пожарных.

Germany comes to grips with massive flood damage as some regions brace for more rains https://t.co/kJVYWTKuA2

Многие местные жители до настоящего времени числятся пропавшими без вести. В некоторых городах из строя вышли электрические и телефонные сети, что усложняет возможность выйти на связь.

So zerstörerisch ist die Kraft des Wassers. Ein Beispiel: Blessem in Erftstadt. Die ganze Reportage: https://t.co/p9BL5CVd45 pic.twitter.com/HL1i6Enitj

В районе Берхтесгаденер-Ланд на юго-востоке Баварии ввели режим чрезвычайной ситуации. Здешних жителей призывают по возможности покинуть нижние этажи зданий и не выходить на улицу.

PHOTO: A rescue boat patrols next to submerged vehicles on the federal highway in Erftstadt, Germany. Devastating floods in Germany and other parts of Europe have been described as a “catastrophe”, a “war zone” and “unprecedented” with more than 150 people dead. #NTVNews

Спасатели предупреждают о возможном увеличении количества пострадавших и погибших. Многие дороги в долине Ар и сейчас остаются закрытыми.

This is Germany and Belgium flood…

If it happens in foreign land its Natural disaster..

But if it happens in marina Lagos

its Government faults..

We are not ready for this discussion#SocialMediaBandits pic.twitter.com/xxBu8C3uVw

— emmanuel adeleke (@emmalexis2020) July 18, 2021