Ночная атака Украины ракетами С-300/400 и 101 дроном: сколько сбила ПВО
В ночь на 7 июля армия РФ атаковала Украину четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 и 101 ударным БпЛА типа Shahed и беспилотником-имитатором различных типов.
Ночная атака на Украину: результаты работы ПВО
Зенитными управляемыми ракетами С-300/400 россияне атаковали ночью с территории Курской области.
А дронами — с направлений Миллерово, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда (ВОТ Крыма).
В Воздушных силах ВСУ по состоянию на 09:30 подтвердили обезвреживание средствами противовоздушной обороны 75 вражеских БпЛА на Севере, Востоке и Юге страны.
58 дронов сбиты огневыми средствами поражения. А 17 — локационно потеряны/подавлены РЭБ.
К сожалению, были попадания ударных БпЛА в 10 локациях, а также падение сбитых целей — еще на семи.
В частности, взрывы раздавались в Харькове, где в результате попадания в многоэтажки пострадали 29 человек, среди которых трое детей.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 230-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.