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Валентина Летяк, редактор ленты
2 мин.

Ночная атака Украины ракетами С-300/400 и 101 дроном: сколько сбила ПВО

Росія шахедами точково атакує енергетичну інфраструктуру в регіонах для економії ракет, які накопичує на аеродромах стратегічної авіації.
Фото: Факти ICTV

В ночь на 7 июля армия РФ атаковала Украину четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 и 101 ударным БпЛА типа Shahed и беспилотником-имитатором различных типов.

Ночная атака на Украину: результаты работы ПВО

Зенитными управляемыми ракетами С-300/400 россияне атаковали ночью с территории Курской области.

А дронами — с направлений Миллерово, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда (ВОТ Крыма).

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В Воздушных силах ВСУ по состоянию на 09:30 подтвердили обезвреживание средствами противовоздушной обороны 75 вражеских БпЛА на Севере, Востоке и Юге страны.

58 дронов сбиты огневыми средствами поражения. А 17 — локационно потеряны/подавлены РЭБ.

К сожалению, были попадания ударных БпЛА в 10 локациях, а также падение сбитых целей — еще на семи.

В частности, взрывы раздавались в Харькове, где в результате попадания в многоэтажки пострадали 29 человек, среди которых трое детей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 230-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Воздушные силы ВСУ

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