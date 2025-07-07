Ночная атака Украины ракетами С-300/400 и 101 дроном: сколько сбила ПВО

В ночь на 7 июля армия РФ атаковала Украину четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 и 101 ударным БпЛА типа Shahed и беспилотником-имитатором различных типов.

Ночная атака на Украину: результаты работы ПВО

Зенитными управляемыми ракетами С-300/400 россияне атаковали ночью с территории Курской области.

А дронами — с направлений Миллерово, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда (ВОТ Крыма).

Сейчас смотрят

В Воздушных силах ВСУ по состоянию на 09:30 подтвердили обезвреживание средствами противовоздушной обороны 75 вражеских БпЛА на Севере, Востоке и Юге страны.

58 дронов сбиты огневыми средствами поражения. А 17 — локационно потеряны/подавлены РЭБ.

К сожалению, были попадания ударных БпЛА в 10 локациях, а также падение сбитых целей — еще на семи.

В частности, взрывы раздавались в Харькове, где в результате попадания в многоэтажки пострадали 29 человек, среди которых трое детей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 230-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.