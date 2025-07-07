В Хмельницкой области произошел обрыв контактной сети, из-за этого ряд поездов курсирует с задержкой. Некоторые — более чем на три часа.

Опоздание поездов сегодня, 7 июля

По информации Укрзализныци, задержка поездов сегодня по состоянию на 07:00 выглядит так:

  • №144/142 Рахов, Ивано-Франковск — Сумы, Чернигов +1.44;
  • №22/104 Львов — Харьков, Краматорск +3.16;
  • №74 Перемышль — Харьков +2.51;
  • №81 Киев — Чоп +2.20;
  • №705 Киев — Перемышль +2.50;
  • №12 Львов — Одесса +2.23;
  • №11 Одесса — Львов +1.46;
  • №59/57 Киев — Ужгород, Ясиня +2.20;
  • №26/136 Одесса — Ясиня, Черновцы +2.12;
  • №25/135 Ясиня, Черновцы — Одесса +1.13;
  • №58/60 Ужгород, Ясиня — Киев +1.09;
  • №89/125/129 Полтава, Киев — Перемышль, Мукачево +19 мин.

В Укрзализныце извинились за опоздание поездов, отметив, что сейчас движение на двухпутном перегоне осуществляется по одному пути, работы по восстановлению контактной сети продолжаются.

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Источник: Укрзализныця

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