В Хмельницкой области произошел обрыв контактной сети, из-за этого ряд поездов курсирует с задержкой. Некоторые — более чем на три часа.

Опоздание поездов сегодня, 7 июля

По информации Укрзализныци, задержка поездов сегодня по состоянию на 07:00 выглядит так:

№144/142 Рахов, Ивано-Франковск — Сумы, Чернигов +1.44;

№22/104 Львов — Харьков, Краматорск +3.16;

№74 Перемышль — Харьков +2.51;

№81 Киев — Чоп +2.20;

№705 Киев — Перемышль +2.50;

№12 Львов — Одесса +2.23;

№11 Одесса — Львов +1.46;

№59/57 Киев — Ужгород, Ясиня +2.20;

№26/136 Одесса — Ясиня, Черновцы +2.12;

№25/135 Ясиня, Черновцы — Одесса +1.13;

№58/60 Ужгород, Ясиня — Киев +1.09;

№89/125/129 Полтава, Киев — Перемышль, Мукачево +19 мин.

В Укрзализныце извинились за опоздание поездов, отметив, что сейчас движение на двухпутном перегоне осуществляется по одному пути, работы по восстановлению контактной сети продолжаются.

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Источник : Укрзализныця

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