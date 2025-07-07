Валентина Летяк, редактор ленты
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Укрзализныця предупредила о задержке ряда поездов сегодня: известна причина
В Хмельницкой области произошел обрыв контактной сети, из-за этого ряд поездов курсирует с задержкой. Некоторые — более чем на три часа.
Опоздание поездов сегодня, 7 июля
По информации Укрзализныци, задержка поездов сегодня по состоянию на 07:00 выглядит так:
- №144/142 Рахов, Ивано-Франковск — Сумы, Чернигов +1.44;
- №22/104 Львов — Харьков, Краматорск +3.16;
- №74 Перемышль — Харьков +2.51;
- №81 Киев — Чоп +2.20;
- №705 Киев — Перемышль +2.50;
- №12 Львов — Одесса +2.23;
- №11 Одесса — Львов +1.46;
- №59/57 Киев — Ужгород, Ясиня +2.20;
- №26/136 Одесса — Ясиня, Черновцы +2.12;
- №25/135 Ясиня, Черновцы — Одесса +1.13;
- №58/60 Ужгород, Ясиня — Киев +1.09;
- №89/125/129 Полтава, Киев — Перемышль, Мукачево +19 мин.
В Укрзализныце извинились за опоздание поездов, отметив, что сейчас движение на двухпутном перегоне осуществляется по одному пути, работы по восстановлению контактной сети продолжаются.
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Источник: Укрзализныця
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