Премьер-министр Гаити Ариэль Генри стал новым временным президентом после убийства Жовенеля Моиза, который управлял государством с 2017 года. Председатель верхней палаты парламента Гаити Джозеф Ламбер, которого перед этим назначили временным президентом, уступил эту должность.

По словам Генри, Моиз назначил его премьер-министром за два дня до своего убийства. Тогда он еще не принял присягу, из-за чего и не имел права выполнять обязательства временного руководителя государства.

Ламбер передал должность премьер-министру и вернулся на свой прежний пост министра иностранных дел. Инаугурация Генри состоялась в Порт-о-Пренсе.

Правительство Гаити надеется, что после назначения повысится безопасность граждан. Страна находится на грани хаоса после убийства президента в собственном доме.

В настоящее время власти расследуют скандальное нападение на Моиза и его супругу, первую леди Гаити Мартин Моиз. Полиция арестовала более 20 человек, подозреваемых в преступлении. Многие из них — бывшие колумбийские военнослужащие в отставке.

Соединенные Штаты Америки поприветствовали новое правительство. Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что Вашингтон рад тому, что политические и гражданские деятели Гаити работают стабилизацией ситуации в стране.

Супруга Мартин после убийства Жовенеля Моиза получила серьезные ранения в результате нападения. Она долгое время лечилась в больнице Майами, прежде чем вернуться домой. Моиза похоронят в пятницу, 23 июля в городе Кап-Аитьен.

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Источник: France24

Фото: Жовенель Моиз