Без глаза и с 12 пулями в теле: подробности убийства президента Гаити

Появились новые подробности убийства президента Гаити. В теле погибшего Жовенеля Моиза обнаружили 12 пуль, кабинет и спальню президента ограбили.
Согласно протоколу юридического отчета, полиция нашла президента Гаити с выбитым глазом. Установлено, что нападавшие стреляли из крупнокалиберного оружия.
— Мы нашли его лежащим на спине, в синих брюках, белой рубашке, загрязненной кровью, с открытым ртом и выбитым левым глазом.
Одно огнестрельное ранение обнаружили на лбу, еще два — на грудной клетке, по три ранения — на бедрах и еще три на животе.
Дочь президентской четы на момент захвата резиденции находилась дома. Ей удалось скрыться от убийц в спальне своего брата.
Тем временем тяжело раненная супруга президента Гаити Мартин Моиз находится в США на лечении, ее удалось эвакуировать на следующий день после нападения.
Состояние первой леди Гаити оценивают как критическое, ее госпитализировали в одну из лучших американских клиник в Майами.
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Источник: Le Nouvelliste