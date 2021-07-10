Убийство Жовенеля Моиза: в Гаити назначили временного президента

В Гаити назначили временного главу государства после скандального убийства президента Жовенеля Моиза и нападения на его супругу Мартин, которое произошло 7 июля.

Временным президентом стал Джозеф Ламбер — председатель верхней палаты парламента Гаити. Соответствующее решение приняло правительство государства в своей резолюции.

Согласно правилам, временный глава государства должен принести конституционную присягу в парламенте перед собранием сенаторов в присутствии официальных лиц, лидеров гражданского общества и политического класса.

Известно, что переизбрание постоянного главы государства Гаити запланировано на 7 февраля 2022 года.

Кроме того, правительство Гаити обратилось к США с просьбой направить на территорию государства войска для защиты ключевых объектов инфраструктуры.

Речь идет об ограниченном количестве военнослужащих — около 500 бойцев. Однако в настоящее время США не планирует предоставлять военную помощь стране.

Источник: Juno7

Фото: Жовенель Моиз