Убийство Жовенеля Моиза: в Гаити назначили временного президента

В Гаити назначили временного главу государства после скандального убийства президента Жовенеля Моиза и нападения на его супругу Мартин, которое произошло 7 июля.
Временным президентом стал Джозеф Ламбер — председатель верхней палаты парламента Гаити. Соответствующее решение приняло правительство государства в своей резолюции.
Согласно правилам, временный глава государства должен принести конституционную присягу в парламенте перед собранием сенаторов в присутствии официальных лиц, лидеров гражданского общества и политического класса.
Известно, что переизбрание постоянного главы государства Гаити запланировано на 7 февраля 2022 года.
Кроме того, правительство Гаити обратилось к США с просьбой направить на территорию государства войска для защиты ключевых объектов инфраструктуры.
Речь идет об ограниченном количестве военнослужащих — около 500 бойцев. Однако в настоящее время США не планирует предоставлять военную помощь стране.
Источник: Juno7
Фото: Жовенель Моиз