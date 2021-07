В Вашингтоне неизвестный открыл огонь возле местного ресторана Le Diplomate, находящегося на расстоянии около 1,5 км от Белого дома.

По словам свидетелей, вооруженный злоумышленник совершил более 20 выстрелов, после чего скрылся на машине.

G’s Top story: @Acosta: ‘Just hear what sounded like gun shots on 14th street in NW DC. People fleeing the popular Le Diplomate restaurant which seemed a few blocks away. ‘ pic.twitter.com/gXRM1xRGA0, see more https://t.co/YBGzngaPW3

— Geoffrey Vertlieb (@gvertlieb) July 23, 2021