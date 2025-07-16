Взрывы в Измаильском районе: поражен инфраструктурный объект, на месте – пожар

Взрывы в Измаильском районе прогремели ночью 16 июля после того, как враг совершил атаку ударными беспилотниками.

Об этом сообщила Измаильская районная государственная администрация.

Взрывы в Измаильском районе 16 июля: что известно

Взрывы в Измаильском районе сегодня произошли в результате удара дронами-камикадзе типа Шахед.

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В результате воздушного нападения зафиксировано попадание в инфраструктурный объект на территории района.

На месте удара возник пожар, который спасатели пытаются потушить.

Как сообщили в РГА, погибших и пострадавших нет.

Детали о характере повреждений и их масштабах местные власти пока не разглашают.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 239-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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