Взрывы в Измаильском районе: поражен инфраструктурный объект, на месте – пожар
Взрывы в Измаильском районе прогремели ночью 16 июля после того, как враг совершил атаку ударными беспилотниками.
Об этом сообщила Измаильская районная государственная администрация.
Взрывы в Измаильском районе 16 июля: что известно
Взрывы в Измаильском районе сегодня произошли в результате удара дронами-камикадзе типа Шахед.
В результате воздушного нападения зафиксировано попадание в инфраструктурный объект на территории района.
На месте удара возник пожар, который спасатели пытаются потушить.
Как сообщили в РГА, погибших и пострадавших нет.
Детали о характере повреждений и их масштабах местные власти пока не разглашают.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 239-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.