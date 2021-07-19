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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Стрельба в Черкассах: двух мужчин госпитализировали

чолвік із пістолетом, пістолет

В Черкассах произошла стрельба, которая возникла из-за конфликта между тремя мужчинами. В какой-то момент один из них достал оружие и несколько раз выстрелил.

В результате столкновения на улице Дахновской двое мужчин пострадали. Граждан госпитализировали в третью черкасскую городскую больницу скорой медицинской помощи.

По данным медицинских работников, мужчины получили телесные повреждения спины и головы. Сам злоумышленник после стрельбы убежал в сторону леса.

Вскоре правоохранители разыскали и задержали правонарушителя. По данным полиции, им стал 48-летний местный житель.

По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Михаила Куратченко, на месте происшествия правоохранители изъяли несколько гильз.

Стрельба в Черкассах: подробности конфликта на Дахновской улице

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 296 (Хулиганство) УК Украины. Сейчас правоохранители намерены вручить задержанному подозрение и избрать меру пресечения. Следствие продолжается.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция, Depositphotos

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