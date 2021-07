Популярная американская певица Pink поддержала норвежских спортсменок, которые отказались играть в бикини, и предложила заплатить за них штраф в размере €1,5 тыс.

Звезда осудила Европейскую федерацию гандбола, а на личной странице в Twitter написала, что гордится спортсменками.

Она также подчеркнула, что с радостью заплатит за них штраф.

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up.

— P!nk (@Pink) July 25, 2021