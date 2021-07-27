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Софія Зінов'єва |

Певица Pink поддержала норвежскую женскую сборную и предложила заплатить за них штраф

Певица Pink поддержала норвежскую женскую сборную и предложила заплатить за них штраф

Популярная американская певица Pink поддержала норвежских спортсменок, которые отказались играть в бикини, и предложила заплатить за них штраф в размере €1,5 тыс.

Звезда осудила Европейскую федерацию гандбола, а на личной странице в Twitter написала, что гордится спортсменками.

— Я очень горжусь норвежской женской командой по пляжному гандболу за протест против очень сексистских правил о своей “форме”. Европейская федерация гандбола должна быть оштрафована за сексизм, — написала Pink.

Она также подчеркнула, что с радостью заплатит за них штраф.

— Так держать, — отметила певица.

Скандал с норвежской сборной

21 июля Европейская федерация гандбола оштрафовала женскую сборную по пляжному гандболу на €1,5 тыс. (48 тыс. грн) за то, что спортсменки отказались играть в откровенном бикини.

Женщины вышли на игру в удобных шортах, вместо купальников.

В федерации объяснили, что штраф гандболистки должны заплатить за то, что шорты не предусмотрены единым правилам игры.

Согласно правилам, с каждой стороны на бикини должно быть не более 10 см ткани, в тоже время мужчины играют в шортах, которые должны быть не более чем на 10 см выше колена.

Фото: Depositphotos

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