Популярная американская певица Pink поддержала норвежских спортсменок, которые отказались играть в бикини, и предложила заплатить за них штраф в размере €1,5 тыс.

Звезда осудила Европейскую федерацию гандбола, а на личной странице в Twitter написала, что гордится спортсменками.

— Я очень горжусь норвежской женской командой по пляжному гандболу за протест против очень сексистских правил о своей “форме”. Европейская федерация гандбола должна быть оштрафована за сексизм, — написала Pink.

Она также подчеркнула, что с радостью заплатит за них штраф.

— Так держать, — отметила певица.

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up. — P!nk (@Pink) July 25, 2021

Скандал с норвежской сборной

21 июля Европейская федерация гандбола оштрафовала женскую сборную по пляжному гандболу на €1,5 тыс. (48 тыс. грн) за то, что спортсменки отказались играть в откровенном бикини.

Женщины вышли на игру в удобных шортах, вместо купальников.

В федерации объяснили, что штраф гандболистки должны заплатить за то, что шорты не предусмотрены единым правилам игры.

Согласно правилам, с каждой стороны на бикини должно быть не более 10 см ткани, в тоже время мужчины играют в шортах, которые должны быть не более чем на 10 см выше колена.