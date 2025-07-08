Взрыв в Николаеве: в пригороде произошел пожар, есть раненый

Взрыв в Николаеве прогремел ночью 8 июля — под вражеской атакой оказался пригород.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

Взрывы в Николаеве сегодня ночью: что известно

Воздушная тревога в Николаеве и области прозвучала в 02:02 8 июля.

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Через час Виталий Ким сообщил, что в результате вражеской атаки на Николаев возник пожар в пригороде. Там сейчас работают все соответствующие экстренные службы.

В результате взрыва в Николаеве сегодня, 8 июля, ранения получил 51-летний мужчина. Он находится в больнице.

Напомним, что утром 6 июля враг атаковал Николаев группой беспилотников типа Shahed. В результате взрывов повреждения получили жилые дома, кафе, банк. В частном секторе Николаева в результате падения дронов и их обломков вспыхнули два пожара.

Травмированы два человека: 31-летняя женщина в больнице в состоянии средней тяжести, а 35-летнему мужчине медицинскую помощь оказали на месте.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 231-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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