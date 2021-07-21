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Факти / Спорт
Тетяна Забожко |

Збірну Норвегії оштрафували на €1,5 тис. за відмову вийти на матч у бікіні

Гандбол_пляжний гандбол

Європейська федерація гандболу оштрафувала жіночу збірну Норвегії на €1,5 тис. (48 тис. грн) за те, що команда вдягла шорти замість бікіні на матч за бронзову медаль чемпіонату Європи.

Сума штрафу за кожного гравця становить €150.

Причину такого рішення у федерації пояснили тим, що шорти не передбачені єдиними правилами гри в пляжний гандбол.

– Ми сплатимо будь-який штраф, але має бути вільний вибір у стандартизованих рамках. Спортсменам повинно бути комфортно в одязі. Ми дуже пишаємось дівчатами, які під час чемпіонату Європи порушили цю тему і заявили, що це потрібно змінювати, – зазначив очільник Федерації гандболу Норвегії Каре Гейр Ліо.

Він запевнив, що федерація підтримує спортсменок та продовжуватиме боротьбу за зміну правил в одязі.

Міністр культури та спорту Норвегії Абід Раджа назвав таке рішення Європейської федерації гандболу смішним і наголосив, що міжнародна спільнота потребує змін.

Смішним здався такий спосіб заробляння грошей і паралімпійській чемпіонці із Великої Британії Сьюзі Роджерс.

Федерація гандболу Норвегії зверталась до Європейської федерації з проханням дозволити грати в шортах, але там попередили, що за порушення правил штрафуватимуть.

Крім того, Норвегія презентувала проект щодо зміни правил в одязі, який мають винести на обговорення в найближчі місяці.

Думки про те, що бікіні є принизливим і недоцільним одягом для спортсменок, побутують у колах пляжного спорту вже не перший рік.

Джерело: ВВС

Фото: Depositphotos

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