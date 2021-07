Європейська федерація гандболу оштрафувала жіночу збірну Норвегії на €1,5 тис. (48 тис. грн) за те, що команда вдягла шорти замість бікіні на матч за бронзову медаль чемпіонату Європи.

Сума штрафу за кожного гравця становить €150.

Причину такого рішення у федерації пояснили тим, що шорти не передбачені єдиними правилами гри в пляжний гандбол.

Він запевнив, що федерація підтримує спортсменок та продовжуватиме боротьбу за зміну правил в одязі.

Міністр культури та спорту Норвегії Абід Раджа назвав таке рішення Європейської федерації гандболу смішним і наголосив, що міжнародна спільнота потребує змін.

Смішним здався такий спосіб заробляння грошей і паралімпійській чемпіонці із Великої Британії Сьюзі Роджерс.

This is a ridiculous way to make money – Norway beach handball team fined £1,295 for wearing shorts instead of bikinis at European Championships | Evening Standard https://t.co/pskPMHR0VQ

— Susie Rodgers MBE ???? (@Susie_Rodgers) July 20, 2021