Європейська федерація гандболу оштрафувала жіночу збірну Норвегії на €1,5 тис. (48 тис. грн) за те, що команда вдягла шорти замість бікіні на матч за бронзову медаль чемпіонату Європи.

Сума штрафу за кожного гравця становить €150.

Причину такого рішення у федерації пояснили тим, що шорти не передбачені єдиними правилами гри в пляжний гандбол.

– Ми сплатимо будь-який штраф, але має бути вільний вибір у стандартизованих рамках. Спортсменам повинно бути комфортно в одязі. Ми дуже пишаємось дівчатами, які під час чемпіонату Європи порушили цю тему і заявили, що це потрібно змінювати, – зазначив очільник Федерації гандболу Норвегії Каре Гейр Ліо.

Він запевнив, що федерація підтримує спортсменок та продовжуватиме боротьбу за зміну правил в одязі.

Міністр культури та спорту Норвегії Абід Раджа назвав таке рішення Європейської федерації гандболу смішним і наголосив, що міжнародна спільнота потребує змін.

Dette er fullstendig latterlig! Fy søren så mye holdningsendringer som må til i gammelgrodd internasjonalt gubbevelde i idretten! Herregud! Det verste er at de bare ikke skjønner likestillingspoenget en gang! Er’e mulig liksom?! https://t.co/40XKY0cEil — Abid Raja (@abidraja) July 19, 2021

Смішним здався такий спосіб заробляння грошей і паралімпійській чемпіонці із Великої Британії Сьюзі Роджерс.

This is a ridiculous way to make money – Norway beach handball team fined £1,295 for wearing shorts instead of bikinis at European Championships | Evening Standard https://t.co/pskPMHR0VQ — Susie Rodgers MBE ???? (@Susie_Rodgers) July 20, 2021

Федерація гандболу Норвегії зверталась до Європейської федерації з проханням дозволити грати в шортах, але там попередили, що за порушення правил штрафуватимуть.

Крім того, Норвегія презентувала проект щодо зміни правил в одязі, який мають винести на обговорення в найближчі місяці.

Думки про те, що бікіні є принизливим і недоцільним одягом для спортсменок, побутують у колах пляжного спорту вже не перший рік.

Джерело: ВВС