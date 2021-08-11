Пожары в Алжире: погибли 42 человека, среди них — 25 солдат

В Алжире по меньшей мере 25 солдат погибли, спасая жителей от лесных пожаров. По словам президента страны, количество жертв среди гражданского населения возросло до 17 человек.

Абдельмаджид Теббун написал в Twitter, что погибшие солдаты спасли сотни человек от пожаров в двух регионах Алжира, где проживает берберское население Северной Африки.

Во время ликвидации пламени сгорели еще 11 солдат, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили в Минобороны.

В горном регионе Кабиле, расположенном к востоку от столицы Алжира, из-за повышения температуры в местности осталось мало воды. Некоторые местные жители пытались спастись бегством, остальные пытались ликвидировать огонь самостоятельно.

Власти Алжира подозревают, что это может быть поджег. По словам президента страны, 30 пожаров одновременно в одном регионе не могут быть случайностью.

9 августа вспыхнули лесные пожары в Алжире, которые унесли жизнь по меньшей мере 42 людей. Власти направили военных, чтобы помочь местным жителям эвакуироваться.

Климатологи говорят, что изменение климата в результате сжигания угля, нефти и природного газа — одна из причин засухи, лесных пожаров, наводнений и штормов.