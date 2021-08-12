В Турции в провинции Кастамону по меньшей мере шесть человек погибли в результате наводнения, которое вызвали сильные дожди.

В провинции Бартин 85-летняя Ариф Юнал пропала без вести после того, как ее дом был разрушен.

Женщину ищет береговая охрана, управление стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также местные жители.

Наводнение повредило дома и предприятия. В десятках сел района Улус прекратилось электроснабжение.

В результате разрушения моста перевернулись транспортные средства. 13 человек, которые были в салонах автомобилей, доставили в медицинские учреждения.

Six dead as floods hit Turkey’s Black Sea provinceshttps://t.co/PxQaSyaWcn pic.twitter.com/yPZpDWsiRl — Hürriyet Daily News (@HDNER) August 12, 2021

В провинции Синоп эвакуировали людей из государственной больницы.

19 человек, которые из-за сильных ливней не смогли покинуть свои дома в Аянчике, спасали с помощью двух вертолетов.

Около 70 человек ждут эвакуации в поселке Авдуллу.

В провинциях Кастамону и Карабюк сильный поток воды повредил здания, транспортные средства и сельскохозяйственные поля.

Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta yaşanan sel ve su baskınları sonrası: ▪️Bartın’da 208 personel, 1 mobil koordinasyon tırı;

▪️Kastamonu’da 777 personel, 61 araç, 9 helikopter, 1 JİKU, 1 İHA;

▪️Sinop’ta 585 personel, 8 helikopter, 80 araç görevlendirildi. ➡️https://t.co/PsBBcuOeKL pic.twitter.com/a4UWn9DdfF — AFAD (@AFADBaskanlik) August 12, 2021

В провинции Артвин оползень заблокировал путь 21 человеку. Их удалось спасти через два часа.

Угроза наводнений и оползней сохраняется, поскольку сильные дожди по прогнозу не прекратятся 12 августа.

– Вполне вероятно, что мы имеем дело с катастрофой, которую не видели 50 или даже 100 лет, – заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

Источник: Hurriyet Daily News

Фото: İsmail Çatakli