В Турции в провинции Кастамону по меньшей мере шесть человек погибли в результате наводнения, которое вызвали сильные дожди.
В провинции Бартин 85-летняя Ариф Юнал пропала без вести после того, как ее дом был разрушен.
Женщину ищет береговая охрана, управление стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также местные жители.
Наводнение повредило дома и предприятия. В десятках сел района Улус прекратилось электроснабжение.
В результате разрушения моста перевернулись транспортные средства. 13 человек, которые были в салонах автомобилей, доставили в медицинские учреждения.
Six dead as floods hit Turkey’s Black Sea provinceshttps://t.co/PxQaSyaWcn pic.twitter.com/yPZpDWsiRl
— Hürriyet Daily News (@HDNER) August 12, 2021
В провинции Синоп эвакуировали людей из государственной больницы.
19 человек, которые из-за сильных ливней не смогли покинуть свои дома в Аянчике, спасали с помощью двух вертолетов.
Около 70 человек ждут эвакуации в поселке Авдуллу.
В провинциях Кастамону и Карабюк сильный поток воды повредил здания, транспортные средства и сельскохозяйственные поля.
Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta yaşanan sel ve su baskınları sonrası:
▪️Bartın’da 208 personel, 1 mobil koordinasyon tırı;
▪️Kastamonu’da 777 personel, 61 araç, 9 helikopter, 1 JİKU, 1 İHA;
▪️Sinop’ta 585 personel, 8 helikopter, 80 araç görevlendirildi.
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— AFAD (@AFADBaskanlik) August 12, 2021
В провинции Артвин оползень заблокировал путь 21 человеку. Их удалось спасти через два часа.
Угроза наводнений и оползней сохраняется, поскольку сильные дожди по прогнозу не прекратятся 12 августа.
– Вполне вероятно, что мы имеем дело с катастрофой, которую не видели 50 или даже 100 лет, – заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.
Источник: Hurriyet Daily News
Фото: İsmail Çatakli