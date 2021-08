Лесные пожары в Турции: людей эвакуируют на лодках из воды

В Турции вспыхнули новые лесные пожары — дым с огнем охватили берега моря. Подразделения береговой охраны возглавили спасательную операцию — при помощи лодок и яхт граждан эвакуируют из воды.

По словам министра здравоохранения Турции, число погибших увеличилось. Шесть людей умерли в результате пожаров, среди них — двое лесных рабочих.

Not a scene from a horror movie, much much more frightening than that. This is one of 13 (so far) raging fires across Turkey. ???????????? Marmaris, Southern Turkey. Marmaris pic.twitter.com/vxjSE7VdAC — Milena Büyüm (@MilenaBuyum) July 29, 2021

Всего пострадало 400 человек, всех граждан госпитализировали в больницы. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Огонь на территории всей Турции, который вспыхнул со среды, 28 июля, сжег леса и некоторые населенные пункты. Пламя направляется в сторону туристических курортов, вынуждая людей эвакуироваться.

This is not a scene from a Hollywood film. This is real. Just too sad. God bless Turkey ???????? pic.twitter.com/W65QOQbVxd — Nigel D’Souza (@Nigel__DSouza) August 1, 2021

107 of 112 wildfires have been brought under control in #Turkey, according to officials Sunday. The fires in #Antalya were continuing in #Manavgat and Gundogmus districts. In #Mugla, they continued in #Marmaris, as well as Koycegiz and Milas.

???? pic.twitter.com/RSgzbvY6xL — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) August 1, 2021

Oh Allah shower your blessed rain upon the forest in Turkey, Amin …#PrayForTurkey pic.twitter.com/EkCENjoTJW — ????????????| ???????????????????????? ???????? ???????? ???????????????????????? (@mawrellous_) August 1, 2021

Министр сельского и лесного хозяйства заявил, что 91 из 101 пожара, возникших из-за сильного ветра и чрезмерной жары, удалось взять под контроль.

Окрестности, пострадавшие от пожара в пяти провинциях, президент Турции Реджеп Эрдоган объявил зонами бедствия. По его словам, правительство восстановит дома. Конечные сроки выплат налогов и кредитов перенесли для людей, которые пострадали в результате пожаров.

Фото: Begum Dag