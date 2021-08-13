Радикальная исламистская организация Талибан установила контроль над городом Пули-Алам — административнім центром афганской провинции Логар, что в 50 км от столицы Афганистана.

Накануне их передовые подразделения, которые захватили город Газни, заметили в 130 км от Кабула.

Представитель Талибана сообщал в соцсетях, что боевики контролируют многие ключевые объекты в Пуле-Аламе, однако, по его словам, бои в городе продолжаются.

Более того, талибы захватили столицу провинции Гор — город Чагчаран на западе Афганистана.

Сейчас боевики Талибана контролируют две трети территории Афганистана. Сейчас под контролем мятежников находятся около половины столиц афганских провинций.

Наступление талибов в Афганистане

Сегодня, 13 августа, Великобритания сообщила, что направляет в Кабул 600 военных, которые должны помочь с эвакуацией своих граждан.

По словам министра обороны страны Бена Уоллеса, военных направят в столицу из-за резкого ухудшения ситуации с безопасностью там.

Между тем организация Талибан захватила город Кандагар на юге. Это уже 12-я захваченная талибами провинция Афганистана из 34.

Кандагар является вторым по величине городом после Кабула, также под контролем боевиков третий по величине город — Герат, все районы Газы и Калаи Нау.

Политические аналитики сходятся во мнении, что предпосылок для угрозы европейским странам на данном этапе нет. Несмотря на заявление министра обороны Великобритании о том, что Аль-Каида может возродиться, политологи считают новую волну терактов на Западе маловероятной.

Джерело: Associated Press