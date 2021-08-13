Террористическая группировка Аль-Каида может возродиться. Их возвращения возможно после вывода войск США из Афганистана.

Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес одного из британских телеканалов.

— Я точно испытываю обеспокоенность тем, что несостоявшиеся государства являются благодатной почвой для таких людей. Аль-Каида, вероятно, вернется, — заявил глава британского военного ведомства.

Уоллес также предупредил, что Талибан является не единым образованием, а скорее главной группировкой, которая охватывает “все виды различных интересов”.

По его словам, Запад должен понимать, что он не может мгновенно исправить процессы в Афганистане, но должен управлять ситуацией.

Аль-Каида — террористическая группировка, которая зародилась в конце 1980-х годов. Ее участники организовали множество терактов по всему миру, в том числе теракты 11 сентября 2001 года, в ходе которых были разрушены здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а также повреждено здание Пентагона. Тогда погибли почти 3 тыс. человек. Лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен был убит в ходе операции американских спецподразделений по приказу президента США Барака Обамы.

Напомним, ранее украинцам посоветовали не посещать в ближайшее время Афганистан из-за наступления радикальной исламистской организации Талибан, которая поочередно захватывает стратегические города страны. Это происходит после того, как США решили вывести войска из Афганистана.

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Источник: Sky News