Террористическая группировка Аль-Каида может возродиться. Их возвращения возможно после вывода войск США из Афганистана.
Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес одного из британских телеканалов.
— Я точно испытываю обеспокоенность тем, что несостоявшиеся государства являются благодатной почвой для таких людей. Аль-Каида, вероятно, вернется, — заявил глава британского военного ведомства.
Уоллес также предупредил, что Талибан является не единым образованием, а скорее главной группировкой, которая охватывает “все виды различных интересов”.
По его словам, Запад должен понимать, что он не может мгновенно исправить процессы в Афганистане, но должен управлять ситуацией.
Аль-Каида — террористическая группировка, которая зародилась в конце 1980-х годов. Ее участники организовали множество терактов по всему миру, в том числе теракты 11 сентября 2001 года, в ходе которых были разрушены здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а также повреждено здание Пентагона. Тогда погибли почти 3 тыс. человек. Лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен был убит в ходе операции американских спецподразделений по приказу президента США Барака Обамы.
Напомним, ранее украинцам посоветовали не посещать в ближайшее время Афганистан из-за наступления радикальной исламистской организации Талибан, которая поочередно захватывает стратегические города страны. Это происходит после того, как США решили вывести войска из Афганистана.
Источник: Sky News