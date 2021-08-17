В аэропорт Кабула пытаются попасть тысячи людей. Раздаются выстрелы, СМИ сообщают, что по людям стреляют талибы, а некоторые обвиняют и американских военных.

Стены аэропорта буквально штурмуют, некоторые даже смогли перелезть через высокий забор.

Hundreds and thousands of people outside the Kabul airport. Many of them trying to scale the wall and jump inside. US troops are present inside the airport while the Taliban are reportedly deployed outside.#Kabul #KabulAirport #Taliban #Afghanistan pic.twitter.com/ikDOEaSJRU — Wajahat Kazmi ???? (@KazmiWajahat) August 17, 2021

Пакистанский журналист Ваджахат Казме отмечает, что военные США находятся внутри, а представители Талибана — снаружи.

Он также обнародовал видео на котором кто-то из талибов выстрелил в мужчину, который смог взобраться на стену перед аэропортом.

A Taliban fighter shoots a man who was trying to scale the wall of Kabul airport.#Kabul #KabulAirport #Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/T2iqnhC27U — Wajahat Kazmi ???? (@KazmiWajahat) August 17, 2021

Аэропорт Кабула прекратил свою работу и отправку любых гражданских рейсов 16 августа. Над ним установили контроль американские военные.

Люди пытаются попасть любыми путями, ведь это единственный способ сбежать из захваченного талибами Афганистана.

Сейчас аэропорт используют только для эвакуации иностранцев.

Ситуация в Афганистане

15 августа 2021 радикалы из группировки Талибан захватили столицу Афганистана Кабул и объявили об установлении своей власти на всей территории страны.

Это произошло после того, как американские войска полностью покинули страну после 20 лет пребывания там.

Талибы известны своими радикальными ограничениями и чрезвычайной жестокостью по отношению к женщинам. Режим запрещает изобразительное искусство, шахматы, интернет, телевидение, а женщинам — ходить с открытым лицом, работать и учиться.