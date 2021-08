В аэропорт Кабула пытаются попасть тысячи людей. Раздаются выстрелы, СМИ сообщают, что по людям стреляют талибы, а некоторые обвиняют и американских военных.

Стены аэропорта буквально штурмуют, некоторые даже смогли перелезть через высокий забор.

Hundreds and thousands of people outside the Kabul airport. Many of them trying to scale the wall and jump inside. US troops are present inside the airport while the Taliban are reportedly deployed outside.#Kabul #KabulAirport #Taliban #Afghanistan pic.twitter.com/ikDOEaSJRU

— Wajahat Kazmi ???? (@KazmiWajahat) August 17, 2021