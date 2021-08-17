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Факты / Мир / Мировые новости
Софія Зінов'єва |

Лезут через огромный забор: в Кабуле тысячи людей штурмуют аэропорт

Лезут через огромный забор: в Кабуле тысячи людей штурмуют аэропорт

В аэропорт Кабула пытаются попасть тысячи людей. Раздаются выстрелы, СМИ сообщают, что по людям стреляют талибы, а некоторые обвиняют и американских военных.

Стены аэропорта буквально штурмуют, некоторые даже смогли перелезть через высокий забор.

Пакистанский журналист Ваджахат Казме отмечает, что военные США находятся внутри, а представители Талибана — снаружи.

Он также обнародовал видео на котором кто-то из талибов выстрелил в мужчину, который смог взобраться на стену перед аэропортом.

Аэропорт Кабула прекратил свою работу и отправку любых гражданских рейсов 16 августа. Над ним установили контроль американские военные.

Люди пытаются попасть любыми путями, ведь это единственный способ сбежать из захваченного талибами Афганистана.

Сейчас аэропорт используют только для эвакуации иностранцев.

Ситуация в Афганистане

15 августа 2021 радикалы из группировки Талибан захватили столицу Афганистана Кабул и объявили об установлении своей власти на всей территории страны.

Это произошло после того, как американские войска полностью покинули страну после 20 лет пребывания там.

Талибы известны своими радикальными ограничениями и чрезвычайной жестокостью по отношению к женщинам. Режим запрещает изобразительное искусство, шахматы, интернет, телевидение, а женщинам — ходить с открытым лицом, работать и учиться.

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