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3 мин.

Взрывы в Запорожье раздались после предупреждения о ракетах

Обстріл дронами та ракетами

Взрывы в Запорожье прогремели днем 13 июля после предупреждения о запусках ракет россиянами.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Взрывы в Запорожье сегодня, 13 июля: что известно

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в 12:43 сообщил об угрозе скоростных ракет на Запорожье и область.

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В некоторых районах Запорожья был слышен звук взрыва, сообщают местные жители.

Напомним, что 9 июля прогремели взрывы в Степногорской общине, что к югу от города Запорожье. Тогда в результате вражеской атаки пострадала супружеская пара. У 59-летней женщины минно-взрывные осколочные ранения грудной клетки, а у 57-летнего мужчины ранения конечностей и живота. Обоих доставили в больницу.

Также взрывами разрушены частные дома.

7 июля россияне атаковали Запорожье ударными дронами. Вражеские беспилотники повредили здание университета, общежития учебного заведения. Одно из попаданий было по территории Запорожского ОТЦК.

По словам Ивана Федорова, количество пострадавших в результате российской атаки 7 июля возросло до 17 человек. В частности, четыре человека были госпитализированы.

После ударов по территории Запорожского областного ТЦК пострадали военнослужащие роты охраны – это те, кого по заключению ВЛК перевели из боевых подразделений на передовой.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 236-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Фото: Силы обороны Юга Украины

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