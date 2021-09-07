Израиль атаковал объекты ХАМАС в секторе Газа

Израильская армия нанесла удары по нескольким целям в секторе Газа в ответ на пожары на юге Израиля из-за воздушных шаров с зажигательной смесью.
— В то время, когда израильтяне готовились отпраздновать сегодня еврейский Новый год, ХАМАС запустил воздушные шары с зажигательной смесью и разжег пожары в Израиле.
В ответ мы нанесли удары по заводу ХАМАС по производству ракет и военном комплекса в Газе, — говорится в сообщении армии Израиля в Twitter.
As Israelis prepared to celebrate the Jewish New Year today, Hamas launched arson balloons and ignited fires in Israel with the intention of terrorizing civilians.
In response, we struck a Hamas rocket manufacturing site and military compound in Gaza.
— Israel Defense Forces (@IDF) September 6, 2021
Одной из целей был бетонный завод в Хан-Юнисе. Военные заявили, что бетон, который там производится, используются для сети подземных туннелей ХАМАС.
В сообщении отмечается, что атакованные Израилем цели были расположены в центре жилого района в секторе Газа рядом с культурными объектами, мечетями и водным сооружением.
6 сентября в региональной совете Шаар-ха-Негев вспыхнули три пожара. Они стали следствием выпущенных воздушных шаров с зажигательной смесью.
Конфликт между Израилем и Палестиной на Ближнем Востоке перешел в горячую фазу в мае 2021 года. Стороны нанесли сотни взаимных ударов, что ознаменовало самое тяжелое обострение в регионе с 2014 года.
Причиной конфликта стало решение израильских властей выселить поселения палестинцев из восточного Иерусалима.
Источник: The Jerusalem Post