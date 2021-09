Израиль атаковал объекты ХАМАС в секторе Газа

Израильская армия нанесла удары по нескольким целям в секторе Газа в ответ на пожары на юге Израиля из-за воздушных шаров с зажигательной смесью.

As Israelis prepared to celebrate the Jewish New Year today, Hamas launched arson balloons and ignited fires in Israel with the intention of terrorizing civilians.

In response, we struck a Hamas rocket manufacturing site and military compound in Gaza.

— Israel Defense Forces (@IDF) September 6, 2021