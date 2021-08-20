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Факты / Мир / Росія
Юлія Захарченко |

США ввели новые санкции против России из-за строительства Северного потока-2

північний потік 2

США ввели санкции против двух россиян и одного судна РФ, связанных со строительством Северного потока-2. Госдепартамент предоставил в Конгресс отчет о новых ограничениях относительно участников проекта.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США. Лиц, которых перечислили в этом отчете, подвергнут санкциям.

Также президент США Джо Байден подписал указ, который позволяет правительству Соединенных Штатов Америки вводить санкции против участников Северного потока-2.

В заявлении Госдепартамент США подчеркнул, что администрация Байдена продолжает давление и выступает против российского газопровода Северный поток-2. В частности, США вводят новые санкции против лиц, связанных с проектом.

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Фото: Depositphotos

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