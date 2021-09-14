Германия пообещала, что Северный поток-2 не запустят до конца сертификации

Госсекретарь федерального министерства экономики и энергетики Германии Андреас Файхт на встрече с советником министра энергетики Украины Еленой Зеркаль заверил, что российский газопровод Северный поток-2 не запустят в эксплуатацию до завершения сертификации.

О результатах встречи сообщила в соцсети сама Зеркаль.

По ее словам, планы Газпрома относительно запуска первой нитки с октября и обеих уже с декабря – далеки от реальности.

— Так же, как и позиция Газпрома, который продолжает делать вид, что европейские правила к нему не применяются, несмотря на решение Немецкого регулятора и суда. В то же время запуск ПП-2 невозможен без сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газотранспортной системы. И все спекуляции не имеют никакого смысла, — подчеркнула она.

13 сентября в Федеральном сетевом агентстве Германии (Bundesnetzagentur) сообщили, что получили все документы на сертификацию Северного потока-2 в качестве независимого газотранспортного оператора. Их рассмотрение может растянуться на четыре месяца.

То есть до 8 сентября 2022 года Bundesnetzagentur обязано рассмотреть заявку и подготовить отчет. А дальше немецкий регулятор передает его Еврокомиссии, что предусмотрено измененной Директивой о газе.

У ЕК есть два месяца для собственного заключения и еще дополнительно два месяца, если это понадобится. Начало работы Северного потока-2 без разрешений приведет к применению санкций.