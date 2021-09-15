Цена на газ в Европе бьет исторические рекорды и превысила уже $842,5 за тысячу кубометров. Однако это не повлияет на стоимость голубого топлива для украинских потребителей в течение отопительного сезона. Почему — член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил в комментарии Фактам ICTV.

Украина добывает достаточно собственного газа, чтобы не зависеть от европейского рынка, по крайней мере в обеспечении нужд ЖКХ и бытовых потребителей.

По словам эксперта, ежегодно страна потребляет 28-29 млрд кубометров газа, из которых 14 млрд — от Укргаздобычи, и 5,5-6 млрд — от частных компаний.

— Для нужд населения и коммунального хозяйства используется около 13,5 млрд кубометров. То есть газа, который добывает компания Укргаздобыча, вполне хватает, — отметил Олег Пендзин.

Поэтому, комментируя заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что цена на газ для бытовых потребителей не будет превышать 7,96 грн за 1 куб. м, несмотря на фантастический рост цен на европейском рынке, эксперт заверил, что это действительно так, и нет оснований для их повышения.

— Более того, прямая себестоимость украинского газа на сегодняшний день — от $50 до $120 за тысячу кубометров. Это где-то 3,5 тыс. грн, не больше. Нафтогаз продает голубое топливо для ЖКХ по 7,44 грн за 1 куб. м, а для населения — по 7,96 за 1 куб. м. Другое дело, что украинская промышленность сидит на газе по 20 грн за 1 куб. м, и мы как потребители, идя в магазин, покупаем хлеб, подсолнечное масло и все остальное, где заложена именно эта цена газа, — добавил он.

По его словам, всем приходится доплачивать, потому что хлеб не испечешь без газа, и подсолнечное масло не сделаешь без энергоносителей.

В ситуации вокруг Северного потока-2 Пендзин соглашается с большинством международных аналитиков, которые говорят, что повышение цен на газ в Европе ускорит сертификацию российского газопровода.

— Для россиян газ — это не экономика, а геополитика, способ гибридной войны с Европой. Так как основным поставщиком газа в ЕС является Россия. В силу того, что РФ в летние месяцы давала газ исключительно по долгосрочным контрактам, не обеспечивая спотовый рынок, с которого и идет закачка газа в хранилища, его цена сильно подскочила, и продолжает расти. Это давление на европейцев, чтобы они быстрее сертифицировали Северный поток-2, — сказал эксперт.

Более того, Пендзин считает, Россия дожмет Европу, и сертификация СП-2 произойдет раньше, после чего цена значительно снизится.

— Я гарантирую, что на следующий день после запуска Северного потока-2 европейский газ будет стоить $320 за тысячу кубов, — подытожил эксперт.

Рост цен на газ в Европе

15 сентября цена на газ в Европе на лондонской бирже ICE Futures составила $842,5 за тысячу кубометров, что является историческим максимумом. С начала сентября она выросла более чем на 30%.

Главная причина — отказ Газпрома бронировать дополнительные мощности украинского транзита, чтобы дожать Европу для ускорения сертификации газопровода Северный поток-2.