27 сентября на острове Крит, расположенном в Греции, произошло мощное землетрясение. Его сила составляла около 6 баллов по шкале Рихтера.

По данным местных, землетрясение на Крите началось около 09.17 по местному времени. Оно длилось несколько минут и было ощутимо по всей территории острова.

Συνεχείς μετασεισμοί στο Ηράκλειο ο κόσμος είναι στους δρόμους και τα παρκα , η ανησυχία και ο φόβος είναι τα μόνα συναισθήματα που κυριαρχούν

Δείτε πως κουνιέται η προσοψη του μαγαζιού μου

Αυτός ήταν ο φοβερός #σεισμος 5,8 που κράτησε 25 δευτερόλεπτα pic.twitter.com/ybofqZmcRT — Μανόλης della Creta (@baxebanis) September 27, 2021

Эпицентр подземных толчков находился на глубине 2 км и проходил в 78 км от столицы Ираклион.

По предварительным оценкам Института геодинамики, сила землетрясения составила 5,8 балла.

Как пишет издание Аtexnos, из-за подземных толчков тряслись стены домов, а люди в страхе выбегали на улицу. Более того, некоторые жители были заблокированы в домах во время землетрясения.

Больше всего пострадали от последствий землетрясения города Аркалохори, Агиес Параскиес и Патсидеро.

Ζημιές στο Αρκαλοχώρι και τα γύρω χωριά και στην εκκλησία της Αγίας Φωτεινής στα Ρουσσοχώρια. #σεισμος #Κρητη #Ηρακλειο pic.twitter.com/I6Wb9kGsRP — Daffi Nikolaou (@Daffi192) September 27, 2021

По предварительным данным, один человек погиб, еще девять пострадавших. Семь из них получили легкие травмы, а в остальные два — различные переломы.

Как сообщили местные спасатели, погиб мужчина в монастыре Профитис Илиас. Он проводил реставрационные работы.

В результате землетрясения повреждены дома и завалены фасады. Особенно большие разрушения претерпела церковь Агия Фотина в Руссохории.

Недавно в Австралии зафиксировали одно из самых мощных землетрясений за последние годы. Сила подземных толчков составила 5,9 баллов.

Землетрясение повредило здания в городе Мельбурн, но серьезных разрушений не причинило.

По данным местного издания, самое сильное землетрясение в стране было в 1988 году на севере континента. Его магнитуда достигала 6,6 балла.

Источник: Аtexnos, Ekathimerini