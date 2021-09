27 сентября на острове Крит, расположенном в Греции, произошло мощное землетрясение. Его сила составляла около 6 баллов по шкале Рихтера.

По данным местных, землетрясение на Крите началось около 09.17 по местному времени. Оно длилось несколько минут и было ощутимо по всей территории острова.

Эпицентр подземных толчков находился на глубине 2 км и проходил в 78 км от столицы Ираклион.

По предварительным оценкам Института геодинамики, сила землетрясения составила 5,8 балла.

Как пишет издание Аtexnos, из-за подземных толчков тряслись стены домов, а люди в страхе выбегали на улицу. Более того, некоторые жители были заблокированы в домах во время землетрясения.

Moment when #earthquake struck Crete in #Greece! 6.5 magnitude quake hits Heraklion. Shocks felt in Greece and Turkey. Reports say atleast one killed#Crete #Heraklion #Climate #disaster #tragedy #devastation #nature #climate #ViralVideo #environment #σεισμος #Turkey #deprem pic.twitter.com/H6SYqk2bhk

— Doregama Viral (@DoregamaViral) September 27, 2021