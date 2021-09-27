Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Украина Происшествия Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости
Анастасія Рогожінська |

На острове Крит произошло мощное землетрясение, есть погибший

острів Крит, греція

27 сентября на острове Крит, расположенном в Греции, произошло мощное землетрясение. Его сила составляла около 6 баллов по шкале Рихтера.

По данным местных, землетрясение на Крите началось около 09.17 по местному времени. Оно длилось несколько минут и было ощутимо по всей территории острова.

Эпицентр подземных толчков находился на глубине 2 км и проходил в 78 км от столицы Ираклион.

По предварительным оценкам Института геодинамики, сила землетрясения составила 5,8 балла.

Как пишет издание Аtexnos, из-за подземных толчков тряслись стены домов, а люди в страхе выбегали на улицу. Более того, некоторые жители были заблокированы в домах во время землетрясения.

Больше всего пострадали от последствий землетрясения города Аркалохори, Агиес Параскиес и Патсидеро.

По предварительным данным, один человек погиб, еще девять пострадавших. Семь из них получили легкие травмы, а в остальные два — различные переломы.

Как сообщили местные спасатели, погиб мужчина в монастыре Профитис Илиас. Он проводил реставрационные работы.

В результате землетрясения повреждены дома и завалены фасады. Особенно большие разрушения претерпела церковь Агия Фотина в Руссохории.

Читайте
В Донецкой области произошло землетрясение магнитудой 3,3

Недавно в Австралии зафиксировали одно из самых мощных землетрясений за последние годы. Сила подземных толчков составила 5,9 баллов.

Землетрясение повредило здания в городе Мельбурн, но серьезных разрушений не причинило.

По данным местного издания, самое сильное землетрясение в стране было в 1988 году на севере континента. Его магнитуда достигала 6,6 балла.

Источник: Аtexnos, Ekathimerini

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка