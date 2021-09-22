В Австралії стався один з найпотужніших землетрусів за останні роки

На південному сході Австралії стався землетрус магнітудою 5,9 балів, який пошкодив будівлі у місті Мельбурн.

Землетрус стався близько 09:15 за місцевим часом (2:15 за київським часом) у середу в Менсфілді, неподалік від столиці штату Вікторія. Землетрус відчули також у сусідніх штатах Південній Австралії та Новому Південному Уельсі.

Melbourne #earthquake Topples Wall The damage of this morning’s Melbourne earthquake is beginning to emerge. These videos were taken at the corner of Chapel St & Green St in Windsor. pic.twitter.com/Rq2opsNSZu — 10 News First Melbourne (@10NewsFirstMelb) September 21, 2021

Після цього відбулися ще два землетруси магнітудою 4,0 і 3,1.

Спершу уряд Австралії зареєстрував землетрус магнітудою 6.0, але згодом знизив до 5,9. Геологічна служба США також визначила землетрус магнітудою 5,9.

Землетрус магнітудою 5,9 балів став одним із найсильніших за останні роки, але серйозних руйнувань не завдав. Про це заявив прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон: Ми не отримували повідомлень про серйозні травми, і це дуже хороша новина.

Він зазначив, що землетруси – дуже незвичне явище в Австралії і це може бути дуже тривожним дзвіночком.

Державна служба з надзвичайних ситуацій Вікторії попередила мешканців, щоб ті були готові до можливих поштовхів.

— Якщо ви перебуваєте у штаті Вікторія, вам загрожує небезпека. Очікуйте підземних поштовхів, тримайтеся подалі від пошкоджених будівель та інших небезпек. Уникайте керування автомобілем, за винятком надзвичайних ситуацій, – зазначили у відомстві.

Австралія розташована в центрі тектонічної плити, тому дуже рідко відчуває серйозні землетруси, на відміну від сусідньої Нової Зеландії.

За даними Geoscience Australia, найсильніший землетрус у країні був у 1988 році на півночі континенту, магнітуда якого сягала лише 6,6 бала.

Фото: Brianna Travers