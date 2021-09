В Австралії стався один з найпотужніших землетрусів за останні роки

На південному сході Австралії стався землетрус магнітудою 5,9 балів, який пошкодив будівлі у місті Мельбурн.

Землетрус стався близько 09:15 за місцевим часом (2:15 за київським часом) у середу в Менсфілді, неподалік від столиці штату Вікторія. Землетрус відчули також у сусідніх штатах Південній Австралії та Новому Південному Уельсі.

Melbourne #earthquake Topples Wall

The damage of this morning’s Melbourne earthquake is beginning to emerge.

These videos were taken at the corner of Chapel St & Green St in Windsor. pic.twitter.com/Rq2opsNSZu

— 10 News First Melbourne (@10NewsFirstMelb) September 21, 2021