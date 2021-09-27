Талибан запретил мужчинам в Афганистане брить и подстригать бороды

Представители радикального исламистского движения Талибан запретили парикмахерам в афганской провинции Гильменд брить или стричь бороды мужчинам. Соответствующее заявление обнародовал так называемый департамент добродетелей и пороков, который контролируют талибы.

Запрет на бритье является последним из ограничений, наложенных на жителей Афганистана после захвата власти в этой стране талибами. Все ограничения основаны на строгом толковании законов шариата – исламской законодательной системы.

Талибы утверждают, что короткие бороды якобы нарушают нормы шариата. Соответствующие инструкции были направлены в салоны провинции Гильменд. За нарушение нового правила обещают наказывать.

Также парикмахерам запретили включать музыку в салонах.

– Отныне бритье бороды и прослушивание музыки в парикмахерских и общественных банях строго запрещено… С нарушителями будут обращаться в соответствии с принципами шариата, и они не смогут жаловаться, — говорится в заявлении талибов.

Несколько парикмахеров из Кабула в комментарии журналистам подтвердили, что им также сообщили о новом запрете: прекратить подражать “американскому стилю” и не брить, а также не стричь бороды.

Парикмахеров предупредили, что могут подослать к ним тайных инспекторов под видом клиентов для проверки.

– Боевики продолжают приходить и предписывают нам прекратить стричь бороды. Один из них сообщил мне, что может направить инспекторов под прикрытием, чтобы они нас поймали, — рассказал один из кабульских парикмахеров.

Парикмахеры, имена которых не озвучиваются в целях безопасности, отметили, что новые правила не позволяют им зарабатывать на жизнь.

– В течение многих лет мой салон был местом, где молодые люди могли бриться по собственному желанию и выглядеть модно. Нет смысла продолжать этот бизнес, — сообщил один из них.

Еще один парикмахер из города Герат рассказал журналистам, что мужчины сами начали отказываться от стрижки и бритья бороды, чтобы избежать преследования со стороны талибов.

После захвата власти Талибан навязывает свое строгое толкование ислама местным жителям, несмотря на первоначальные обещания быть толерантными. Поступали многочисленные сообщения о жестких репрессиях, задержаниях и нападениях на журналистов, наказании женщин за участие в акциях протеста и публичном повешении предполагаемых преступников.

Во время первого пребывания талибов у власти в 1996-2001 годах они также запрещали модные прически и настаивали на том, чтобы мужчины отращивали бороды.

Другие ограничения в Афганистане

В последнее время талибы выдали несколько распоряжений, которые ограничили права женщин и девушек в Афганистане.

Например, афганские девушки не смогли вернуться к учебе в средней школе: уроки пока разрешено посещать только парням. Кроме того, к учебному процессу допустили только учителей-мужчин.

Студенткам университетов сообщили, что они должны учиться отдельно от мужчин, а также должны придерживаться строгого дресс-кода.

А в начале сентября Талибан запретил женщинам, в том числе и спортсменкам из национальных сборных Афганистана, заниматься спортом.

Также талибы расформировали в Афганистане министерство по правам женщин, заменив его так называемым министерством пропаганды добродетели и предотвращения порока, которому было поручено обеспечивать соблюдение исламских норм.

Один из основателей движения Талибан мулла Нуруддин Тураби уже заявил, что в Афганистан вернутся суровые наказания, в частности пытки, ампутации рук и казни.

Фото: AFP