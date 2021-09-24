В Афганистан вернут пытки и казни — основатель Талибана

С властью талибов в Афганистан вернутся суровые наказания, в частности пытки, ампутации рук и казни. Об этом заявил чиновник и один из основателей движения Талибан мулла Нуруддин Тураби во время интервью.

Он был одним из министров во время предыдущего правления Талибана. Тогда казни проводили публично на территории футбольного стадиона или мечети.

Казни убийц обычно осуществлялись одним выстрелом в голову. Для воров наказанием была ампутация руки, некоторым ампутировали и ноги.

Тураби добавил, что на этот раз наказания, вероятно, не будут публичными. В суде основным законом будет Коран.

Он возмутился критикой казней, которые проводились ранее, и добавил, что никому не стоит вмешиваться в дела Афганистана.

— Ампутация рук очень необходима для безопасности, — сказал он, отметив, что это имеет сдерживающий эффект.

Основатель Талибана также рассказал об изменениях. Власти разрешат телевидение и мобильные телефоны.

Если же публичные казни будут проводиться, люди смогут снимать это и распространять. По словам Тураби, это будет иметь сдерживающий эффект.

Талибан захватил власть в Афганистане 15 августа. После этого президент сбежал страны.

Жители Афганистана также массово покидали страну. Их эвакуацией занимались другие страны. Уже 7 сентября Талибан объявил о создании нового правительства.