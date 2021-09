На греческом острове Крит во второй раз за последнюю неделю произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составляла 5,3 по шкале Рихтера.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился на глубине почти 12 км и проходил в 30 км от столицы Ираклиона.

