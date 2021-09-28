На греческом острове Крит во второй раз за последнюю неделю произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составляла 5,3 по шкале Рихтера.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился на глубине почти 12 км и проходил в 30 км от столицы Ираклиона.

Earthquake on the island of Crete | News | https://t.co/wD3KLcorww — Denver Gazette https://t.co/MCHATdm905 #Earthquake — Global News Report (@robinsnewswire) September 28, 2021

Землетрясение началось в 7.48 по местному времени. Толчки земли ощутили жители на всей территории острова. По данным правительства, в городе проживает около 140 тыс. человек. В настоящее время нет информации о пострадавших.

Это не первый случай землетрясения на Крите за неделю. 27 сентября сила подземных толчков была около 5,8 по шкале Рихтера.

По данным греческих СМИ, на территории острова объявили чрезвычайное положение, поскольку тысячи людей вынуждены были ночевать в отелях или палатках.

По словам местных жителей, повторные толчки повредили постройки населенных пунктов, которые находились недалеко от центра землетрясения.

Сила подземных толчков застала сейсмологов врасплох. По словам профессора Этимиоса Леккаса, научное сообщество считало, что сильная сейсмическая активность в регионе прекратилась, поэтому землетрясение стало для всех неожиданным.