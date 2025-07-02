Швеция выделила более 590 млн грн на кибербезопасность Украины
Шведское агентство по международному развитию Sida предоставило новый пакет финансовой помощи для усиления кибербезопасности Украины в размере более 590 млн грн.
Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.
Более 590 млн грн на кибербезопасность Украины от Швеции: что известно
Выделенные средства будут использованы для модернизации ИТ-инфраструктуры, усиления защиты цифровых продуктов и подготовки персонала ключевых государственных учреждений.
По данным Минцифры, в течение 2024 года государственный сектор и органы власти подверглись более 2000 кибератак.
— Благодаря поддержке Sida будем реализовывать проекты, чтобы цифровое государство работало бесперебойно, а украинцы пользовались онлайн-сервисами при любых условиях, — отметили в ведомстве.
Финансирование будет поступать через Estonian Centre for International Development — правительственный фонд Эстонии, который управляет реализацией проектов международного развития и гуманитарной помощи.
Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что государственные ресурсы Украины ежемесячно подвергаются тысячам кибератак.
Поэтому Минцифры договорилось с “крупным донором”, который будет финансировать тендеры по киберзащите как для государственных, так и для частных структур.
Вероятно, это и была Швеция.