Швеция выделила более 590 млн грн на кибербезопасность Украины

Шведское агентство по международному развитию Sida предоставило новый пакет финансовой помощи для усиления кибербезопасности Украины в размере более 590 млн грн.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.

Более 590 млн грн на кибербезопасность Украины от Швеции: что известно

Выделенные средства будут использованы для модернизации ИТ-инфраструктуры, усиления защиты цифровых продуктов и подготовки персонала ключевых государственных учреждений.

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По данным Минцифры, в течение 2024 года государственный сектор и органы власти подверглись более 2000 кибератак.

— Благодаря поддержке Sida будем реализовывать проекты, чтобы цифровое государство работало бесперебойно, а украинцы пользовались онлайн-сервисами при любых условиях, — отметили в ведомстве.

Финансирование будет поступать через Estonian Centre for International Development — правительственный фонд Эстонии, который управляет реализацией проектов международного развития и гуманитарной помощи.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что государственные ресурсы Украины ежемесячно подвергаются тысячам кибератак.

Поэтому Минцифры договорилось с “крупным донором”, который будет финансировать тендеры по киберзащите как для государственных, так и для частных структур.

Вероятно, это и была Швеция.

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