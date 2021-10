НАТО отозвал аккредитации 8 российских дипломатов и сократил миссию РФ

Североатлантический альянс решил выслать восемь сотрудников миссии РФ в Брюсселе. Причиной такого решения стала враждебная деятельность со стороны Кремля. Об этом говорится в заявлении НАТО, который Альянс передал журналистам.

NATO official:“We can confirm that we have withdrawn the accreditation of 8 members of the Russian Mission to NATO, who were undeclared Russian intelligence officers”… 1/3

Среди активности РФ, которую в НАТО признали враждебной, фигурируют “убийства и шпионаж”.

Ожидается, что восемь российских дипломатов оставят Брюссель до конца октября.

Позже журналист Sky News Дебора Гейнс со ссылкой на данные от сотрудника Альянса уточнила, что штатная численность работников российской миссии сократится до десяти человек.

BREAKING: Sky News has learnt that NATO leaders have agreed to remove eight Russian diplomats from Brussels and abolish the posts of two others

Our security and defence editor @haynesdeborah has the latest

— Sky News (@SkyNews) October 6, 2021