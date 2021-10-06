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Факты / Мир / Мировые новости
Марія Степанюк |

НАТО отозвал аккредитации 8 российских дипломатов и сократил миссию РФ

прапори НАТО

Североатлантический альянс решил выслать восемь сотрудников миссии РФ в Брюсселе. Причиной такого решения стала враждебная деятельность со стороны Кремля. Об этом говорится в заявлении НАТО, который Альянс передал журналистам.

— Мы можем подтвердить, что мы отозвали аккредитацию восьми членов российской миссии при НАТО, которые были незадекларированными офицерами российской разведки, — сообщил представитель НАТО в заявлении.

Среди активности РФ, которую в НАТО признали враждебной, фигурируют “убийства и шпионаж”.

Ожидается, что восемь российских дипломатов оставят Брюссель до конца октября.

Позже журналист Sky News Дебора Гейнс со ссылкой на данные от сотрудника Альянса уточнила, что штатная численность работников российской миссии сократится до десяти человек.

— Мы можем подтвердить, что мы до десяти сократили количество позиций, которые РФ может иметь в НАТО, — привела журналист слова источника.

Гейнс отметила, что это решение в НАТО приняли на основании докладов государств-членов о “видах враждебной деятельности” на территории их стран.

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