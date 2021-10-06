НАТО отозвал аккредитации 8 российских дипломатов и сократил миссию РФ

Североатлантический альянс решил выслать восемь сотрудников миссии РФ в Брюсселе. Причиной такого решения стала враждебная деятельность со стороны Кремля. Об этом говорится в заявлении НАТО, который Альянс передал журналистам.

— Мы можем подтвердить, что мы отозвали аккредитацию восьми членов российской миссии при НАТО, которые были незадекларированными офицерами российской разведки, — сообщил представитель НАТО в заявлении.

NATO official:“We can confirm that we have withdrawn the accreditation of 8 members of the Russian Mission to NATO, who were undeclared Russian intelligence officers”… 1/3 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 6, 2021

Среди активности РФ, которую в НАТО признали враждебной, фигурируют “убийства и шпионаж”.

Ожидается, что восемь российских дипломатов оставят Брюссель до конца октября.

Позже журналист Sky News Дебора Гейнс со ссылкой на данные от сотрудника Альянса уточнила, что штатная численность работников российской миссии сократится до десяти человек.

— Мы можем подтвердить, что мы до десяти сократили количество позиций, которые РФ может иметь в НАТО, — привела журналист слова источника.

BREAKING: Sky News has learnt that NATO leaders have agreed to remove eight Russian diplomats from Brussels and abolish the posts of two others Our security and defence editor @haynesdeborah has the latest Read today’s top stories here: https://t.co/iOm40v5pVT pic.twitter.com/hyTBL3cnFy — Sky News (@SkyNews) October 6, 2021

Гейнс отметила, что это решение в НАТО приняли на основании докладов государств-членов о “видах враждебной деятельности” на территории их стран.