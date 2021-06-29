Российские истребители создали небезопасную ситуацию близ фрегата ВМС Нидерландов Evertsen в Черном море. Они симулировали атаку на корабль.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Нидерландов.

Инцидент произошел 24 июня, когда фрегат находился вблизи оккупированного Крыма. По данным ведомства, истребители РФ несколько часов совершали пролеты на опасно близком расстоянии к Evertsen, симулируя атаки на корабль.

Капитан фрегата Джордж Пастоор назвал подобные действия российских военных безответственными и небезопасными.

— Evertsen плавал в открытом море в международных водах. Для этих агрессивных действий не было никакой причины. Несмотря на это, фиктивные атаки продолжались несколько часов. Это было безответственное и опасное поведение на море, — заявил Пастоор.

Министр обороны Нидерландов Анк Бийлевельд-Шутен заявил, что страна обратится к России с требованием разъяснить такое поведение.

Отметим, ранее в акватории Черного моря стартовали крупные военно-морские учения Sea Breeze — 2021. В них задействуют 32 боевых корабля, 40 самолетов и 5 тыс. военнослужащих из 17 стран НАТО, а также партнеров Альянса. В общей сложности предполагается участие военных из 32 стран, в том числе из Украины.

В ходе учений будут отрабатываться боевые действия на море, на суше и в воздухе, в том числе высадка десанта, противолодочная и противовоздушная борьба.

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Источник: Минобороны Нидерландов

Фото: Минобороны Нидерландов