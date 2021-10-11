На нефтяном предприятии в районе Захрани на юге Ливана произошел масштабный пожар.

Установить причину возгорания одного из резервуаров нефтехранилища пока не удалось. Известно, что пожар возник в бензоцистерне, принадлежащей армии Ливана. После этого в небо поднялся огромный столб черного дыма.

Traffic is being diverted away from Lebanon’s Zahrani oil facility where a fire has broken out at a gasoline storage tank#KayBurley

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Из-за пожара на шоссе Захрани перекрыли движение в обе стороны. На место происшествия прибыли пожарные машины.

Сообщений о пострадавших не поступало. Позже пожарные бригады заявили, что им удалось погасить огонь.

Этот объект расположен неподалеку от двух крупнейших электростанций Ливана, которые были остановлены на два дня из-за нехватки топлива.

Заводы Захрани и Дейр-Аммар получили экстренные поставки газа от армии в ночь на воскресенье, чтобы помочь им возобновить работу.

Это вернуло государственные поставки электроэнергии к уровню до отключения электроэнергии. Жители Ливана остаются без света до 22 часов в сутки. Люди используют частные дорогие генераторы, чтобы иметь возможность пользоваться светом в остальное время.

Экономический крах привел к тому, что Ливану не хватало не только топлива, но и других предметов первой необходимости, таких как лекарства и даже питьевая вода.