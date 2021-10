На нефтяном предприятии в районе Захрани на юге Ливана произошел масштабный пожар.

Установить причину возгорания одного из резервуаров нефтехранилища пока не удалось. Известно, что пожар возник в бензоцистерне, принадлежащей армии Ливана. После этого в небо поднялся огромный столб черного дыма.

Traffic is being diverted away from Lebanon’s Zahrani oil facility where a fire has broken out at a gasoline storage tank#KayBurley

Read today’s top stories: https://t.co/iOm40vn1kt pic.twitter.com/ijviDdBUKV

— Sky News (@SkyNews) October 11, 2021