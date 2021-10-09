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Дмитро Кудрявцев |

Ливан остался без электричества: что известно

взрыв в бейруте

В субботу, 9 октября, в Ливане была прекращена централизованная подача электроэнергии.

Примерно в полдень новая электростанция Ливана перестала работать из-за нехватки топлива.

По словам источника в правительстве, горючее в страну перестало поступать, а процесс восстановится в ближайшие дни.

По мнению местных властей, они могут использовать для электростанций топливо из резервов военных, однако когда именно его получат, неизвестно.

Что примечательно, у многих жителей есть дизельные генераторы, которые позволяют себе не остаться без света, однако топливо остается дорогим удовольствием.

Напомним, год назад в порту Бейрута прогремел взрыв, который унес жизни сотен ливанцев.

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Страна и до того находилась в перманентном кризисе, а после этого происшествия и вовсе погрузился в хаос.

Параллельно Израиль выступает против поставок иранской нефти, которая поступает из США, несмотря на поставки из Ирана, которые находятся под санкциями.

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