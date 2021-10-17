Состояние здоровья третьего президента Грузии Михеила Саакашвили становится хуже, однако политик не намерен прекращать голодовку.

Об этом заявил личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе. По его словам, ухудшение состояния экс-президента было предсказуемым.

Однако медик отметил, что Саакашвили морально устойчивый и не намерен прекращать протест.

— Ему сложно передвигаться, он имеет сильную бледность лица, однако пока срочное медицинское вмешательство не требуется, — отметил Кипшидзе.

В начале октября после задержания Саакашвили заявил о голодовке. Политик продолжает протестовать в тюремной камере уже 17-й день.

Третий президент Грузии тайно вернулся на родину 29 сентября. Последний раз Саакашвили был на территории Грузии в 2013 году.

1 октября правоохранители задержали политика в городе Тбилиси и поместили в тюрьму в Рустави. В Грузии Саакашвили обвиняют в незаконном пересечении государственной границы, он является фигурантом нескольких уголовных производств.

По мнению Саакашвили, его задержание — незаконно, а обвинения — сфальсифицированы. Президент Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляли о необходимости возвращения Саакашвили, потому что он — гражданин Украины.