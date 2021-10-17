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Юлія Захарченко |

Сложно передвигаться: врач Саакашвили о состоянии его здоровья

Саакашвили

Состояние здоровья третьего президента Грузии Михеила Саакашвили становится хуже, однако политик не намерен прекращать голодовку.

Об этом заявил личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе. По его словам, ухудшение состояния экс-президента было предсказуемым.

Однако медик отметил, что Саакашвили морально устойчивый и не намерен прекращать протест.

— Ему сложно передвигаться, он имеет сильную бледность лица, однако пока срочное медицинское вмешательство не требуется, — отметил Кипшидзе.

В начале октября после задержания Саакашвили заявил о голодовке. Политик продолжает протестовать в тюремной камере уже 17-й день.

Третий президент Грузии тайно вернулся на родину 29 сентября. Последний раз Саакашвили был на территории Грузии в 2013 году.

1 октября правоохранители задержали политика в городе Тбилиси и поместили в тюрьму в Рустави. В Грузии Саакашвили обвиняют в незаконном пересечении государственной границы, он является фигурантом нескольких уголовных производств.

По мнению Саакашвили, его задержание — незаконно, а обвинения — сфальсифицированы. Президент Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляли о необходимости возвращения Саакашвили, потому что он — гражданин Украины.

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Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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