Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили объявил голодовку в СИЗО города Рустави. 1 октября он был задержан в Тбилиси после возвращения на родину.

О том, что Саакашвили объявил голодовку, сообщила омбудсмен Грузии Нино Ломджария. Она встречалась с задержанным в тюрьме после того, как он прошел медицинский осмотр. Им разрешили пообщаться в камере.

Также Ломджария заявила, что Саакашвили как гражданин Украины требует встречи с консулом Украины.

Задержание Саакашвили

Третьего президента Грузии Михеила Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Накануне он вернулся на родину впервые с 2013 года.

Правоохранители провели специальную операцию по задержанию Саакашвили. После этого его отвезли в следственный изолятор в город Рустави.

В 2018 году экс-президента заочно приговорили к шести годам лишения свободы. Его признали виновным в организации нападения на депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.

Украинская сторона уже отреагировала на задержание Саакашвили. Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского сообщил, что глава государства обеспокоен ситуацией.

Консулы Украины уже работают над тем, чтобы оказать помощь Саакашвили.

После новостей о задержании Михеила Саакашвили в Грузии народный депутат Елизавета Ясько заявила об отношениях с ним. Она обнародовала видео, которое они записали вместе перед отъездом политика.

Ясько и Саакашвили признались, что любят друг друга.