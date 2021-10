Чрезмерные дожди спровоцировали наводнение на юге Индии. Вода залила местные населенные пункты в нескольких штатах.

По меньшей мере 24 человека погибли в результате наводнения. По данным СМИ, среди них есть несколько детей.

Indian Air Force medium lift helicopters have been inducted for #floodrelief efforts in districts of #Kerala inundated due to heavy rains.#HarKaamDeshKeNaam pic.twitter.com/ZcwZRKyYZR

— Indian Air Force (@IAF_MCC) October 17, 2021