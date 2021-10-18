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Юлія Захарченко |

Деревья вырывает с корнями, вода затапливает города: Индия страдает от наводнений

Деревья вырывает с корнями, вода затапливает города: Индия страдает от наводнений

Чрезмерные дожди спровоцировали наводнение на юге Индии. Вода залила местные населенные пункты в нескольких штатах.

По меньшей мере 24 человека погибли в результате наводнения. По данным СМИ, среди них есть несколько детей.

Известно о смерти семьи из шести человек, в частности, 75-летней бабушки и трех детей. Вода полностью снесла их дом в индийском округе Коттаям.

Тела еще троих детей (в возрасте четырех, семи и восьми лет) нашли под завалами в районе Идукки. СМИ сообщают, что наводнение нахлынуло с огромной силой — вода затопила дороги, а деревья вырываются с корнями.

Индийские спасатели высказали предположение, что число погибших может увеличиться, поскольку много людей пропали без вести.

В некоторых штатах проливные дожди спровоцировали оползни. Представители власти сообщили, что во время спасательной операции используют военные вертолеты. При помощи авиатранспорта доставляют груз и спасателей в местности, где находятся люди.

Главный министр индийского штата Керала Пинарайи Виджаян заявил, что тысячи людей эвакуировали, а на территории региона развернули более 100 лагерей для беженцев.

По оценке властей Индии, штат Керал наиболее подвержен наводнениям. В 2018 году около 400 человек погибли, а еще более миллиона человек эвакуировали из-за наводнения в этом штате.

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Источник: BBC

Фото: Depositphotos

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