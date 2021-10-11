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Юлія Захарченко |

Наводнение в Греции: вода вышла из берегов и затопила населенные пункты

Местные жители Греции в очередной раз страдают от опасной стихии — на этот раз наводнение накрыло несколько районов. По данным иностранных СМИ, несколько местностей затопило после сильных дождей.

В частности, греческий остров Эвбея в Эгейском море, который летом этого года серьезно пострадал от лесных пожаров.

Наводнение в Греции: вода затопила большинство населенных пунктов

Сейчас реки вышли из берегов и затопили большинство населенных пунктов. Вода повредила и залила грязью здания, размыла автодороги. Сейчас неизвестно, есть ли пострадавшие от опасной стихии.

Мэр Мантуди Джоргос Цапурниотис рассказал, что более 100 местных жителей спасли от наводнения. В городе затопило более 200 жилых домов.

На материковой части Греции больше всего пострадал город Лариса, расположенный на восточной территории страны.

Сейчас местные власти еще оценивают масштабы ущерба, нанесенного масштабным наводнением. Греческие синоптики предупреждают, что непогода может задержаться в регионе еще на несколько дней.

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