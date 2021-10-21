Парламент Барбадоса избрал первого в истории страны президента — им стала 72-летняя Сандра Мейсон, которая является генерал-губернатором.

Заседание парламента состоялось 20 октября 2021 года. Для избрания первого президента в республике Барбадос собрались Палата представителей и Сенат. Голосование было тайным. Для победы необходимо было получить большинство голосов.

#BREAKING — Dame Sandra Mason has been elected 1st President of #Barbados by both Houses of Parliament — becoming its 1st native Head of State & will replace Her Majesty Queen Elizabeth II Inauguration will take place Independence Day — November 30th #BIMRepublic #BIM55 pic.twitter.com/akNaFn6cXo — Kevz Politics (@KevzPolitics) October 20, 2021

27 депутатов отдали свои голоса за Мейсон, против были — 18 законодателей. После голосования один бюллетень вернули — это сделал сенатор Франклин, который попросил разрешения покинуть заседание из-за несогласия с процессом.

Результаты выборов объявил спикер Палаты представителей Артур Холдер в Центре Ллойда Эрскина Сендифорда.

Официальная церемония инаугурации первого президента Барбадоса запланирована на 30 ноября. 1 декабря Мейсон приступит к исполнению своих обязанностей в качестве президента страны. Сейчас она является временным президентом Барбадоса.

30 ноября остров выйдет из-под британского правления и превратится в республику. Соответствующее решение парламент Барбадоса принял 30 сентября.

До этого последней страной, которая решила выйти из-под власти британской короны, был Маврикий в 1992 году.

Королева Елизавета II остается монархом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и 14 стран, включая Австралию, Канаду, Новую Зеландию и Белиз. В Карибском бассейне королева является главой государства Антигуа и Барбуда, Багамских островов, Ямайки, Гренады, Сент-Люсии и Сент-Винсент и Гренадины.

Источник: Парламент Барбадоса