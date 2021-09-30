Парламент Барбадоса проголосовал за внесение изменений в конституцию страны, которые лишают королеву Великобритании Елизавету II статуса правителя островной страны.

Решение вступит в силу 30 ноября 2021 года. Изменения в конституции предусматривают, что Барбадос перестанет быть конституционной монархией и станет республикой. В этот день также будут отмечать 55-летие независимости от Великобритании.

Премьер-министр Барбадоса Миа Мотли заявила, что переход Барбадоса в парламентскую республику является долгожданным решением. Она напомнила, что переговоры относительно этой поправки длились с 1998 года.

Мотли же поправку назвала простой, но функциональной, ведь она отменяет только один пункт конституции, по которому Елизавета II перестает признаваться королевой острова.

Премьер-министр Барбадоса добавила, что изменения в конституцию положат конец британскому господству на острове, с тех пор как на остров в 1625 году ступили моряки английского короля Якова I.

Барбадос — островная страна в Карибском море со столицей Бриджтаун. Ближайшими островами к Барбадосу являются Сент-Люсия и Сент-Винсент и Гренадины. В стране проживают около 300 тыс. человек.

Со времени первых британских поселенцев в 1620-х годах и до обретения независимости в 1966 году, Барбадос находился под непрерывным британским контролем. После 1966 года остров сохранял формальную связь с британской монархией.

Источник: EFE