Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обманул его по поводу нового партнерства в сфере безопасности.

На вопрос журналиста, считает ли он, что Моррисон ему соврал, президент ответил: Я не думаю, я знаю.

I ask French President Emmanuel Macron whether Scott Morrison lied to him: “I don’t think, I know.” pic.twitter.com/3tcg4xrl90

