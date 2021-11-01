Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обманул его по поводу нового партнерства в сфере безопасности.

На вопрос журналиста, считает ли он, что Моррисон ему соврал, президент ответил: Я не думаю, я знаю.

I ask French President Emmanuel Macron whether Scott Morrison lied to him: “I don’t think, I know.” pic.twitter.com/3tcg4xrl90 — Bevan Shields (@BevanShields) October 31, 2021

Макрон разгневан после того, как Австралия отменила соглашение на $37 млрд на строительство 12 подводных лодок и договорилась о новом оборонном пакте с США и Великобританией — так называемый AUKUS.

Со своей стороны Моррисон отрицает свою нечестность. Он сказал журналистам, что не лгал Макрону и что раньше он объяснил ему, что обычные подлодки больше не удовлетворят потребности Австралии в обороне.

Он добавил, что возобновление доверия и отношений между двумя нациями уже началось.

Встреча политиков на саммите G20 была их первой с тех пор, как в сентябре возник конфликт. В кулуарах во время саммита G20 в Риме австралийский журналист спросил президента Франции, может ли он снова доверять мистеру Моррисону.

– Посмотрим, что он сделает, – ответил Макрон.

В то же время президент Франции добавил, что уважает Австралию и ее народ.

— Я очень уважаю вашу страну. Я очень уважаю и очень дружу с вашим народом. Я просто говорю, когда у вас есть уважение, вы должны быть честными, и вы должны вести себя в соответствии с этим качеством, — добавил он.

Отмененное соглашение привело к ожесточенному разрыву между Францией, Австралией и США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан осудил это решение, назвав его “ударом ножа в спину”, а Франция после скандала с подлодками отозвала послов из США и Австралии.

16 сентября Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнерства в области безопасности – AUKUS. Кроме того, Канберра отказалась от контракта с Парижем о строительстве подлодок океанского типа, отдав предпочтение американским атомным субмаринам.