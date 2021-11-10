Главу Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисиду переизбрали на должность премьер-министра Японии.
Выборы прошли в среду, 10 ноября. За его кандидатуру проголосовали 297 из 465 депутатов нижней палаты парламента. Его ближайший конкурент на этот пост руководитель оппозиционной Конституционно-демократической партии Юкио Эдано набрал 108 голосов депутатов.
По итогам голосования в верхней палате Кисида набрал 141 голос из 242 возможных, а Эдано – 60.
На выборах премьер-министра страны нижняя палата имеет приоритет над верхней, и именно результат голосования в ней определяет, кто возглавит парламент.
Издание AP утверждает, что столь большая поддержка Кисиду в парламенте может дать ему больше возможностей и времени для выполнения предвыборных обещаний по борьбе с коронавирусом, улучшению экономики и укреплению обороноспособности страны.
В августе 2020 года премьер-министр Синдзо Абэ объявил об отставке. Вместе с ним в отставку ушел весь состав кабинета министров. Новым премьер-министром Японии стал Йосихиде Суга.
4 октября накануне выборов нового состава кабмина Японии правительство Суги в полном составе ушло в отставку. В тот же день был утвержден новый состав кабмина, а новым главой правительства стал Фумио Кисида.
Его переназначение 10 ноября будет формальной процедурой по итогам прошедших 31 октября выборов в нижнюю палату парламента.
Что известно о Фумио Кисиде?
Новому главе японского правительства 64 года. Он стал 101-м премьер-министром Японии. В кабинете премьер-министра Синдзо Абе он был главой МИД страны.
Кисида – член группы Nippon Kaigi – ультраконсервативной и ультранационалистической организации, насчитывающей 40 тыс. членов, а также главой Либерально-демократической партии.
Группа Nippon Kaigi, оказывая влияние на ветви власти Японии, выступает за восстановление вооруженных сил государства и монархию. Группа поддерживает распространение патриотического воспитания среди японцев и продвигает националистические традиции.
Источник: Kyodo News