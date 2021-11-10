Главу Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисиду переизбрали на должность премьер-министра Японии.

Выборы прошли в среду, 10 ноября. За его кандидатуру проголосовали 297 из 465 депутатов нижней палаты парламента. Его ближайший конкурент на этот пост руководитель оппозиционной Конституционно-демократической партии Юкио Эдано набрал 108 голосов депутатов.

По итогам голосования в верхней палате Кисида набрал 141 голос из 242 возможных, а Эдано – 60.

На выборах премьер-министра страны нижняя палата имеет приоритет над верхней, и именно результат голосования в ней определяет, кто возглавит парламент.

Издание AP утверждает, что столь большая поддержка Кисиду в парламенте может дать ему больше возможностей и времени для выполнения предвыборных обещаний по борьбе с коронавирусом, улучшению экономики и укреплению обороноспособности страны.

В августе 2020 года премьер-министр Синдзо Абэ объявил об отставке. Вместе с ним в отставку ушел весь состав кабинета министров. Новым премьер-министром Японии стал Йосихиде Суга.

4 октября накануне выборов нового состава кабмина Японии правительство Суги в полном составе ушло в отставку. В тот же день был утвержден новый состав кабмина, а новым главой правительства стал Фумио Кисида.

Его переназначение 10 ноября будет формальной процедурой по итогам прошедших 31 октября выборов в нижнюю палату парламента.

Что известно о Фумио Кисиде?

Новому главе японского правительства 64 года. Он стал 101-м премьер-министром Японии. В кабинете премьер-министра Синдзо Абе он был главой МИД страны.

Кисида – член группы Nippon Kaigi – ультраконсервативной и ультранационалистической организации, насчитывающей 40 тыс. членов, а также главой Либерально-демократической партии.

Группа Nippon Kaigi, оказывая влияние на ветви власти Японии, выступает за восстановление вооруженных сил государства и монархию. Группа поддерживает распространение патриотического воспитания среди японцев и продвигает националистические традиции.

Источник: Kyodo News