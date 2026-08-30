В воскресенье, 30 августа, на телеканале СТБ вышел второй выпуск нового сезона шоу Украина имеет талант.

На этот раз на сцену вышли воздушные гимнасты, танцоры, вокалисты, мим, стендап-комик, артисты с опасным номером и ветеран войны.

Второй кастинг Украина ищет таланты 2026 на СТБ запомнился первыми красными кнопками сезона, метанием ножей, выстрелом из лука с завязанными глазами и второй золотой кнопкой, которую на этот раз нажал Стас Боклан.

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Восьмилетняя гимнастка открыла второй выпуск Украина имеет талант

Первой перед судьями и зрителями появилась восьмилетняя Анастасия Горбацевич из Запорожья, рекордсменка Украины по воздушной гимнастике.

На сцене девочка исполнила цирковой номер на зонтике и поразила жюри своим мастерством.

Особенно эмоционально на ее выступление отреагировала Елена Кравец.

– Настюша, мне было очень трудно сдерживать себя и свои чувства. Это было настолько красиво, что я на мгновение почувствовала себя тоже в воздухе – очень легкой и прекрасной, – сказала она.

Анастасия прошла в следующий этап шоу.

Артем Пивоваров и Стас Боклан впервые нажали красные кнопки

Первые красные кнопки сезона появились во время выступления 41-летней преподавательницы музыкальной школы и TikTok-блогерши Шаи.

Участница исполнила песню Jerry Heil Додай громкости (12 points), совместив вокал с игрой на скрипке.

Артем Пивоваров и Стас Боклан нажали красные кнопки и не поддержали участницу.

Сама Шая спокойно отреагировала на решение жюри.

– Каким бы ни был мой результат сегодня, он не отменяет мой труд, подготовку, любовь к музыке и пению, – сказала она.

Мим Артур Гульванский посвятил номер украинским военным

22-летний киевлянин Артур Гульванский рассказал на сцене личную историю языком пластики и пантомимы.

Его номер был посвящен украинскому воину. Для самого Артура эта тема особенная: в 2022 году его отец поступил на военную службу, а после полученной травмы стал капелланом.

Участник объяснил, что хотел напомнить о необходимости поддерживать военных, возвращающихся с фронта.

– Эти люди прошли через ад. Этим людям нужна поддержка. Я помню. Я понимаю. И мне жаль, что так случилось, – сказал Артур.

Жюри поддержало участника, и он прошел дальше.

THE BOND вернулись на Украина имеет талант спустя пять лет

Танцевальная команда THE BOND уже знакома зрителям шоу. Спустя пять лет коллектив вновь вышел на сцену Украина имеет талант, но уже в обновленном составе.

На этот раз танцоры представили юмористический номер Веселая пенсия, после которого зал скандировал Браво.

Не обошлось и без шутки в адрес Стаса Боклана. Участники обыграли популярный мем сикс-севен, напомнив, что в следующем году актеру исполнится 67 лет.

Шутку подхватили все трое судей.

Команда THE BOND получила три да и продолжила участие в шоу.

Дочь Татьяны Пискаревой исполнила хит Селин Дион

На сцену второго выпуска вышла 12-летняя Надежда Лесникова, дочь заслуженной артистки Украины Татьяны Пискаревой.

Для кастинга девочка выбрала сложную композицию The Power Of Love Селин Дион.

Татьяна Пискарева призналась, что сначала забеспокоилась из-за выбора дочери, ведь понимала сложность песни.

– И, слава Богу, что наши дети идут навстречу своей цели, мечтам. Спокойно. Они не знают, чего нужно бояться. А нам главное — об этом не рассказывать, — сказала певица.

Надежда прошла в следующий этап.

Метание ножей принесло сразу две красные кнопки

Одним из самых опасных выступлений второго выпуска стал номер Анастасии Ильиной и Дмитрия Баина с метанием ножей.

Выступление заставило нервничать не только зрителей, но и судей. Елена Кравец и Стас Боклан нажали красные кнопки.

Боклан объяснил, что при других обстоятельствах номер мог бы вызвать у него восхищение, однако во время войны сцены с элементами опасности воспринимаются иначе.

Подобными ощущениями поделилась и Елена Кравец.

– Когда-то ребята в моем дворе играли в войну, сегодня мои дети живут в войне. Мне трудно это воспринимать: любое лезвие ножа, даже если речь идет о номере. Оно вызывает у меня напряжение, тревогу и страх, – сказала она.

Стас Боклан вручил золотую кнопку стендап-комику Дмитрию Довгому

Обладателем второй золотой кнопки сезона стал 26-летний стендап-комик Дмитрий Довгий.

Его выступление понравилось и зрителям, и жюри: после номера зал аплодировал юмористу стоя.

Стас Боклан заявил, что у Довгого есть особая сценическая энергия, которую невозможно натренировать.

– Я много лет выхожу на сцену и всю жизнь завидую людям, которые, выходя на сцену, моментально завоевывают внимание зрителей. Это такая внутренняя энергия. Она, пожалуй, дается Господом при рождении, потому что ее нельзя выработать: эта энергия либо есть у человека, либо нет. У вас все это есть, – сказал Боклан.

После этого актер нажал золотую кнопку, отправив Дмитрия дальше в шоу.

Ветеран Иван Роман попал в десятку с завязанными глазами

38-летнего ветерана Ивана Романа судьи встретили стоя и поблагодарили его за службу.

На сцене мужчина продемонстрировал стрельбу из лука. Самым эффектным моментом номера стал выстрел с завязанными глазами: Иван попал прямо в десятку.

После выступления Стас Боклан, Елена Кравец и Артем Пивоваров подошли к ветерану и его жене Ларисе, которая поддерживала мужа за кулисами.

– Сегодня будет не три да. Сегодня – все десять да. X10 да у вас сегодня. Это было грандиозно, – сказали судьи.

Иван Роман прошел в следующий этап.

Воздушный пилонист завершил второй кастинг

Завершал выпуск 29-летний киевлянин Владимир Кирюшин с номером на воздушном пилоне.

Его выступление завершилось овациями зрителей стоя, а жюри отметило технику и профессионализм артиста.

– Владимир, вы – сформировавшийся артист. Ваше мастерство, ваша филигранность, ваш профессионализм. Все выглядело безупречно. Хочется пожелать вам дальнейшего развития. У вас три да, – сказал Артем Пивоваров.

Владимир продолжил участие в проекте.

Кто прошел дальше после второго выпуска Украина имеет талант

По итогам второго кастинга борьбу в шоу продолжают:

Анастасия Горбацевич, 8 лет, Запорожье – воздушная гимнастика;

Артур Гульванский, 22 года, Киев – мим;

Александра Дорож, 17 лет, Одесса – восточные танцы;

SKY LIGHTS, участники от 17 до 24 лет, Кривой Рог/Киев – акробатика;

народный ансамбль Злагода, участники от 55 до 95 лет, село Мирное Черниговской области – вокал;

танцевальная команда THE BOND, участники от 8 до 15 лет, Киев – танцы;

Надежда Лесникова, 12 лет, Киев – вокал;

Анастасия Бочковская и Ева Хлопко, 9 лет, Вольнянск Запорожской области – воздушная гимнастика;

Ульяна Торопова, 16 лет, Запорожье/Ивано-Франковск – танцы;

Сергей Земзюлин, 26 лет, Николь/Киев – воркаут;

Дмитрий Довгий, 26 лет, Каменец-Подольский/Германия – стендап. Он стал обладателем золотой кнопки;

Давид Давидян, 37 лет, Киев – игра на вибрафоне;

Адриан Лицеа, 33 года, Куба – вокал;

Артем Сокольников, 12 лет, Киев – танцы;

Иван Роман, 38 лет, Николаев – стрельба из лука;

Ринат Бугай и Лали Митченко, 7 лет, Харьков/Киев – бальные танцы;

Владислава Герман-Проценко, 18 лет, Киев – искусство хула-хупа;

Владимир Кирюшин, 29 лет, Киев – воздушный пилон.

Следующий выпуск шоу Украина ищет таланты выйдет 6 сентября на телеканале СТБ. На сцене появятся новые участники, которые попытаются удивить Елену Кравец, Стаса Боклана и Артема Пивоварова.

Ранее стало известно, как прошла премьера нового сезона шоу Украина имеет талант, посвященного 35-летию Независимости Украины.

Фото: предоставлено телеканалом СТБ

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