В воскресенье, 30 августа, на телеканале СТБ вышел второй выпуск нового сезона шоу Украина имеет талант.

На этот раз на сцену вышли воздушные гимнасты, танцоры, вокалисты, мим, стендап-комик, артисты с опасным номером и ветеран войны.

Второй кастинг Украина ищет таланты 2026 на СТБ запомнился первыми красными кнопками сезона, метанием ножей, выстрелом из лука с завязанными глазами и второй золотой кнопкой, которую на этот раз нажал Стас Боклан.

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Восьмилетняя гимнастка открыла второй выпуск Украина имеет талант

Украина имеет талант 2026: как прошел второй кастинг 30.08.2026 Фото 1

Первой перед судьями и зрителями появилась восьмилетняя Анастасия Горбацевич из Запорожья, рекордсменка Украины по воздушной гимнастике.

На сцене девочка исполнила цирковой номер на зонтике и поразила жюри своим мастерством.

Особенно эмоционально на ее выступление отреагировала Елена Кравец.

– Настюша, мне было очень трудно сдерживать себя и свои чувства. Это было настолько красиво, что я на мгновение почувствовала себя тоже в воздухе – очень легкой и прекрасной, – сказала она.

Анастасия прошла в следующий этап шоу.

Артем Пивоваров и Стас Боклан впервые нажали красные кнопки

Украина имеет талант 2026: как прошел второй кастинг 30.08.2026 Фото 2

Первые красные кнопки сезона появились во время выступления 41-летней преподавательницы музыкальной школы и TikTok-блогерши Шаи.

Участница исполнила песню Jerry Heil Додай громкости (12 points), совместив вокал с игрой на скрипке.

Артем Пивоваров и Стас Боклан нажали красные кнопки и не поддержали участницу.

Сама Шая спокойно отреагировала на решение жюри.

– Каким бы ни был мой результат сегодня, он не отменяет мой труд, подготовку, любовь к музыке и пению, – сказала она.

Мим Артур Гульванский посвятил номер украинским военным

Украина имеет талант 2026: как прошел второй кастинг 30.08.2026 Фото 3

22-летний киевлянин Артур Гульванский рассказал на сцене личную историю языком пластики и пантомимы.

Его номер был посвящен украинскому воину. Для самого Артура эта тема особенная: в 2022 году его отец поступил на военную службу, а после полученной травмы стал капелланом.

Участник объяснил, что хотел напомнить о необходимости поддерживать военных, возвращающихся с фронта.

– Эти люди прошли через ад. Этим людям нужна поддержка. Я помню. Я понимаю. И мне жаль, что так случилось, – сказал Артур.

Жюри поддержало участника, и он прошел дальше.

THE BOND вернулись на Украина имеет талант спустя пять лет

Украина имеет талант 2026: как прошел второй кастинг 30.08.2026 Фото 4

Танцевальная команда THE BOND уже знакома зрителям шоу. Спустя пять лет коллектив вновь вышел на сцену Украина имеет талант, но уже в обновленном составе.

На этот раз танцоры представили юмористический номер Веселая пенсия, после которого зал скандировал Браво.

Не обошлось и без шутки в адрес Стаса Боклана. Участники обыграли популярный мем сикс-севен, напомнив, что в следующем году актеру исполнится 67 лет.

Шутку подхватили все трое судей.

Команда THE BOND получила три да и продолжила участие в шоу.

Дочь Татьяны Пискаревой исполнила хит Селин Дион

Украина имеет талант 2026: как прошел второй кастинг 30.08.2026 Фото 5

На сцену второго выпуска вышла 12-летняя Надежда Лесникова, дочь заслуженной артистки Украины Татьяны Пискаревой.

Для кастинга девочка выбрала сложную композицию The Power Of Love Селин Дион.

Татьяна Пискарева призналась, что сначала забеспокоилась из-за выбора дочери, ведь понимала сложность песни.

– И, слава Богу, что наши дети идут навстречу своей цели, мечтам. Спокойно. Они не знают, чего нужно бояться. А нам главное — об этом не рассказывать, — сказала певица.

Надежда прошла в следующий этап.

Метание ножей принесло сразу две красные кнопки

Украина имеет талант 2026: как прошел второй кастинг 30.08.2026 Фото 6

Одним из самых опасных выступлений второго выпуска стал номер Анастасии Ильиной и Дмитрия Баина с метанием ножей.

Выступление заставило нервничать не только зрителей, но и судей. Елена Кравец и Стас Боклан нажали красные кнопки.

Боклан объяснил, что при других обстоятельствах номер мог бы вызвать у него восхищение, однако во время войны сцены с элементами опасности воспринимаются иначе.

Подобными ощущениями поделилась и Елена Кравец.

– Когда-то ребята в моем дворе играли в войну, сегодня мои дети живут в войне. Мне трудно это воспринимать: любое лезвие ножа, даже если речь идет о номере. Оно вызывает у меня напряжение, тревогу и страх, – сказала она.

Стас Боклан вручил золотую кнопку стендап-комику Дмитрию Довгому

Украина имеет талант 2026: как прошел второй кастинг 30.08.2026 Фото 7

Обладателем второй золотой кнопки сезона стал 26-летний стендап-комик Дмитрий Довгий.

Его выступление понравилось и зрителям, и жюри: после номера зал аплодировал юмористу стоя.

Стас Боклан заявил, что у Довгого есть особая сценическая энергия, которую невозможно натренировать.

– Я много лет выхожу на сцену и всю жизнь завидую людям, которые, выходя на сцену, моментально завоевывают внимание зрителей. Это такая внутренняя энергия. Она, пожалуй, дается Господом при рождении, потому что ее нельзя выработать: эта энергия либо есть у человека, либо нет. У вас все это есть, – сказал Боклан.

После этого актер нажал золотую кнопку, отправив Дмитрия дальше в шоу.

Ветеран Иван Роман попал в десятку с завязанными глазами

Украина имеет талант 2026: как прошел второй кастинг 30.08.2026 Фото 8

38-летнего ветерана Ивана Романа судьи встретили стоя и поблагодарили его за службу.

На сцене мужчина продемонстрировал стрельбу из лука. Самым эффектным моментом номера стал выстрел с завязанными глазами: Иван попал прямо в десятку.

После выступления Стас Боклан, Елена Кравец и Артем Пивоваров подошли к ветерану и его жене Ларисе, которая поддерживала мужа за кулисами.

– Сегодня будет не три да. Сегодня – все десять да. X10 да у вас сегодня. Это было грандиозно, – сказали судьи.

Иван Роман прошел в следующий этап.

Воздушный пилонист завершил второй кастинг

Завершал выпуск 29-летний киевлянин Владимир Кирюшин с номером на воздушном пилоне.

Его выступление завершилось овациями зрителей стоя, а жюри отметило технику и профессионализм артиста.

– Владимир, вы – сформировавшийся артист. Ваше мастерство, ваша филигранность, ваш профессионализм. Все выглядело безупречно. Хочется пожелать вам дальнейшего развития. У вас три да, – сказал Артем Пивоваров.

Владимир продолжил участие в проекте.

Кто прошел дальше после второго выпуска Украина имеет талант

По итогам второго кастинга борьбу в шоу продолжают:

  • Анастасия Горбацевич, 8 лет, Запорожье – воздушная гимнастика;
  • Артур Гульванский, 22 года, Киев – мим;
  • Александра Дорож, 17 лет, Одесса – восточные танцы;
  • SKY LIGHTS, участники от 17 до 24 лет, Кривой Рог/Киев – акробатика;
  • народный ансамбль Злагода, участники от 55 до 95 лет, село Мирное Черниговской области – вокал;
  • танцевальная команда THE BOND, участники от 8 до 15 лет, Киев – танцы;
  • Надежда Лесникова, 12 лет, Киев – вокал;
  • Анастасия Бочковская и Ева Хлопко, 9 лет, Вольнянск Запорожской области – воздушная гимнастика;
  • Ульяна Торопова, 16 лет, Запорожье/Ивано-Франковск – танцы;
  • Сергей Земзюлин, 26 лет, Николь/Киев – воркаут;
  • Дмитрий Довгий, 26 лет, Каменец-Подольский/Германия – стендап. Он стал обладателем золотой кнопки;
  • Давид Давидян, 37 лет, Киев – игра на вибрафоне;
  • Адриан Лицеа, 33 года, Куба – вокал;
  • Артем Сокольников, 12 лет, Киев – танцы;
  • Иван Роман, 38 лет, Николаев – стрельба из лука;
  • Ринат Бугай и Лали Митченко, 7 лет, Харьков/Киев – бальные танцы;
  • Владислава Герман-Проценко, 18 лет, Киев – искусство хула-хупа;
  • Владимир Кирюшин, 29 лет, Киев – воздушный пилон.

Следующий выпуск шоу Украина ищет таланты выйдет 6 сентября на телеканале СТБ. На сцене появятся новые участники, которые попытаются удивить Елену Кравец, Стаса Боклана и Артема Пивоварова.

Ранее стало известно, как прошла премьера нового сезона шоу Украина имеет талант, посвященного 35-летию Независимости Украины.

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Фото: предоставлено телеканалом СТБ

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