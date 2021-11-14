Google посвятил интерактивный дудл Фанни Мендельсон — немецкой певице, пианистке и композиторке, сестре автора свадебного марша Феликса Мендельсона. 14 ноября вспоминают ее 216-ю годовщину.

Кто из Мендельсонов на самом деле написал свадебный марш?

Исследования последних лет обнаружили сенсационные факты. Большинство произведений, которые принято считать принадлежащими Феликсу Мендельсону, на самом деле написала его родная сестра, Фанни.

В семье гамбургского банкира было четверо детей, но только двое имели врожденный музыкальный талант. Уже с подросткового возраста Феликс и Фанни писали музыку и давали мини-концерты.

Но когда Фанни исполнилось 15 лет, отец запретил ей заниматься музыкой, сказав, что пора думать о семье.

Не имея возможности полностью отдать себя любимому делу, Фанни решила посвятить себя успехам брата. Она жила музыкой и Феликсом.

Однажды девушка решилась через Феликса передать Гете несколько написанных ею песен на стихи поэта.

Естественная скромность и неуверенность в своих талантах очень мешали ей. Гете был в восторге от творчества Фанни.

Замужество

У Фанни был счастливый брак с небогатым, но преданным ей художником Вильгельмом Гензелем.

Именно Вильгельм настаивал на том, чтобы супруга продолжала заниматься музыкой и после замужества. Ему не было дела до существующих стереотипов, что жена должна быть только хозяйкой, а остальные сферы деятельности — не для нее. И он открыл музыкальный салон Фанни Гензель.

Туда приходила вся культурная богема Берлина, там пели, музицировали, читали стихи.

Фанни писала музыку, но не признавалась в своем авторстве.

Уже тогда произведения звучали во всех концертных залах Германии.

Феликс Мендельсон издавал произведения сестры как свои. Сохранилось немало свидетельств, писем, подтверждающих эти факты.

Поэтому ученые изучают и авторство знаменитого марша Мендельсона. Может быть, и этот шедевр принадлежит Фанни Мендельсон?..

Фанни умерла в 42 года от сердечного приступа во время исполнения оратории Феликса Мендельсона Вальпургиева ночь. Она упала прямо на сцене.

Любящий брат пережил ее буквально на несколько месяцев и тоже ушел из жизни.